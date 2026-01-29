Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Momento inédito: Veja todas as reações em estúdio ao beijo de Margarida Castro e Panelo

Mais felizes do que nunca, Margarida Castro e Panelo declaram-se: «O meu maior prémio»

Um cenário digno de um pedido de casamento: A surpresa de Panelo a Margarida Castro que está a derreter corações

Margarida Castro e Daniel Panelo apaixonaram-se no Big Brother 2024 e, desde então, mantêm uma relação cúmplice que não se inibem de mostrar nas redes sociais. No entanto, recentemente, foi partilhada nas redes sociais uma entrevista da ex-concorrente em que esta diz que «está sozinha» e rapidamente surgiu uma onda de indignação.

A verdade é que se trata de uma entrevista que Margarida Castro deu em janeiro de 2024, mas que foi agora recuperada pelo criador de conteúdos que a entrevistou para o seu podcast. A conversa aconteceu antes da entrada da jovem para a casa mais vigiada do País e, na altura, a mesma estava solteira.

Pode ver aqui o vídeo em questão:

@idiossincrasia.africana #fypp #angola🇦🇴portugal🇵🇹brasil🇧🇷 #paratiii ♬ som original - idiossincrasia.africana #A participação mostrada neste vídeo ocorreu por livre e espontânea vontade, com provas documentais que confirmam tal fato. As pessoas presentes são figuras públicas, conforme o Art. 20 do Código Civil e o Art. 5º, incisos IX e XIV, da Constituição Federal, que garantem liberdade de expressão e o uso de imagem em contexto informativo. O conteúdo não viola privacidade, não promove ódio e não desrespeita ninguém. Qualquer denúncia contrária é infundada. #foryou

Na caixa de comentários dos vários excertos desta entrevista que foram agora divulgados novamente (dois anos depois), alguns fãs questionaram se o relacionamento de Margarida Castro e Daniel Panelo teria chegado ao fim, mas a verdade é que se tratam de imagens antigas. Aliás, na rede social vizinha, no Instagram, o casal continua a fazer partilhas muito apaixonadas.

Já este ano, o casal esteve inclusive de férias na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e publicaram fotografias em que surgem mais cúmplices do que nunca.