Margarida Castro sobre Daniela Santos: «Há a tentativa de limpar alguma coisa que tenha feito no passado»

Margarida Castro foi expulsa do Secret Story - Desafio Final pelo público este domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. Hoje, no Dois às 10 com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente do Big Brother 2024 fez o balanço desta sua segunda experiência num reality show da TVI.

Inês Morais e Daniela Santos foram temas abordados na entrevista. Sobre Inês, ex-colega do Big Brother 2024, Margarida Castro deu a entender não haver volta a dar: «Ela simplesmente não gosta de mim (...) Tem uma opinião muito preconcebida de mim e da pessoa que eu sou».

Sobre a bailarina do Dança com as Estrelas e ex-concorrente do Dilema, Margarida confessa que «os santos não bateram de todo» e que «Há a tentativa de limpar alguma coisa que tenha feito no passado». A namorada de Panelo garantiu ainda que Daniela não é uma personagem no jogo: «Ela é mesmo assim... e eu não gosto (...) tenta agarrar as situações para ficar por cima».

Ora veja:

A relação com Gabriel Sousa não podia deixar de ser tema de conversa, pois gerou muito falatório tanto dentro da casa como cá fora. Ambos tornaram-se grandes amigos no Big Brother mas agora, a amizade está completamente quebrada.

Margarida aproveitou o momento para se pronunciar sobre o que aconteceu, depois de questionada pelos apresentadores: «A situação foi só mesmo entre mim e o Gabriel (...) Gostava mesmo muito que tivesse solução, mas o Gabriel não tem maturidade para isso (...) quando questionamos a vida das nossas pessoas é grave... foi um bocadinho o que o Gabriel fez».

Apesar de tudo, Margarida acredita haver vontade de ambas as partes de resolverem esta situação e fazerem as pazes, mas só o futuro o dirá.

Veja tudo aqui: