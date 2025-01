Lavagem de roupa suja! Pouco após entrar na casa, Margarida Castro já discute com o ex-amigo, Gabriel Sousa

A gala deste sábado do Secret Story – Desafio Final ficou marcada pela entrada de uma nova concorrente: Margarida Castro. Conhecida pela sua participação no Big Brother 2024, onde fazia parte da “grupeta”, constituída por ela, Gabriel Sousa, André Silva, Panelo e Catarina Miranda. Grupo esse que não se mantém unido fora do programa.

Ao receber Margarida Castro na casa, Cláudio Ramos questionou-a sobre o estado da amizade com Gabriel Sousa ao qual respondeu sem hesitar: «Não existe e honestamente acho que não vai existir mais». Quando Cláudio diz que achava que a amizade seria para sempre, a concorrente respondeu: «Também achava, mas as atitudes dele levaram a outro rumo». A concorrente mostrou-se ainda motivada por entrar nesta situação pouco confortável: «Eu não fiz isso público e o Gabriel fez questão de vir para aqui falar disso… então resolvemos aqui».

Logo após terminar a gala, os concorrentes começaram de imediato a “lavar roupa suja” e trocar acusações e insultos.