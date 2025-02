As Eternas Rivais Inês Morais e Margarida Castro não se inibem nas críticas uma à outra

Margarida Castro sobre Inês Morais: «Problema dela, também fico frágil com os insultos que ela me faz»

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Cláudio Ramos confrontou Inês Morais e Margarida Castro com as últimas discussões e com o facto de elas serem as eternas rivais.

Inês Morais revelou que era um desejo seu que a Margarida abandonasse a Casa.

As duas concorrentes estão nomeadas e foram chamadas pela Voz para se deslocarem até ao púlpito. Durante um minuto, Inês e Margarida revelaram motivos para que a outra saísse e não se pouparam nas críticas.

Margarida Castro referiu que não queria saber das fragilidades de Inês, até porque ela faz o mesmo com os concorrentes e não está preocupada.