Margarida Castro e Inês Morais já foram amigas. Agora, estão ambas no Desafio Final em 'guerra' aberta

Farpas lançadas! Margarida Castro deixa aviso a Inês Morais: « (...) O que é que o teu namorado está a pensar lá fora da relação estranha com o David» Veja as reações!

Concorrentes são confrontados com imagens e Gabriel reage a Margarida Castro: «Tenho pena que ela seja assim!»

O Secret Story – Desafio Final está ao rubro com a entrada dos novos concorrentes, que explodiram com o jogo e já protagonizaram várias discussões, polémicas, rivalidades e troca de vários insultos. Foi este sábado, que Margarida Castro entrou na casa e colocou tudo a ferro e fogo.

Assim que entrou, Margarida Castro colocou para jogo a ex-amizade com Inês Morais e Gabriel. Assim que colocou um pé na casa, Margarida discutiu forte e feio com Gabriel e Inês.

Na cadeira quente, Margarida acusou Inês Morais de «comprar o prémio» de vencedora do BB e fez insinuações que envolviam Inês Morais e David Maurício.

«O que é que o teu namorado está a pensar lá fora da relação estranha com o David … falas do meu namorado, mas desrespeitaste o teu dentro da casa!»

Estas declarações, levaram a própria Voz a obrigada a intervir. Recorde-se que Inês tem uma relação fora do programa.

«Quem a ouvir parece que aqui fora não há dúvidas nenhumas de que a Inês teve qualquer coisa com o David. Eu acho muito bem que diga coisas e que tenha a sua opinião, o que não pode fazer é martelar a realidade porque que eu saiba e eu moro aqui fora, que eu saiba não há nenhuma... a dizer que a Inês está envolvida com o David, mas posso ter sido eu que passei ao lado da informação mais importante...», proferiu o anfitrião do programa.

Já na manhã de domingo, nem o almoço as demoveu de mais uma discussão, cheia de gritos e insultos.

Já após a gala deste domingo, que contou com a entrada explosiva de Miguel Vicente e Vânia Sá, a «lavagem de roupa suja» continuou entre as duas. Inês acabou mesmo por chamar «nojenta» à rival. «Metes-me nojo», corrigiu depois.