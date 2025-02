Margarida Castro critica Iury Mellany: «Não sou fã (...) faz a personagem de cómica e exagera»

Margarida Castro foi expulsa do Secret Story - Desafio Final pelo público este domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. Hoje, no Dois às 10 com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente do Big Brother 2024 fez o balanço desta sua segunda experiência num reality show da TVI.

Margarida comentou a postura de alguns colegas da casa, um deles Iury Mellany. A namorada de Panelo admitiu logo que não é fã do jogo da ex-concorrente do Big Brother 2020, acusando-a de estar a ser o que não é na realidade: «Parece-me ser muito inteligente (...) faz a personagem de cómica e exagera (...) pode ser benéfico. Há pessoas que gostam desse registo (...) não sinto que seja tão verdadeiro».

Falando de Sandrina Pratas, Margarida acredita que seja genuína e que até use mais Iury para jogo, do que o contrário: «A Sandrina não tem nada de parva».

Veja tudo aqui:

Inês Morais e Daniela Santos foram temas abordados na entrevista. Sobre Inês, ex-colega do Big Brother 2024, Margarida Castro deu a entender não haver volta a dar: «Ela simplesmente não gosta de mim (...) Tem uma opinião muito preconcebida de mim e da pessoa que eu sou».

Sobre a bailarina do Dança com as Estrelas e ex-concorrente do Dilema, Margarida confessa que «os santos não bateram de todo» e que «Há a tentativa de limpar alguma coisa que tenha feito no passado». A namorada de Panelo garantiu ainda que Daniela não é uma personagem no jogo: «Ela é mesmo assim... e eu não gosto (...) tenta agarrar as situações para ficar por cima».

Ora veja: