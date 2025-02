Margarida Castro ofendida com uma atitude de Iury Mellany: «Veio falar de uma coisa que não devia ter falado»

No Secret Story - Desafio Final, Margarida Castro conversava com Afonso Leitão após a gala do passado sábado, dia 1 de fevereiro, quando revelou que se sentiu ofendida com uma atitude de Iury Mellany, no seu primeiro dia na casa.

«Já fui contra a Iury e não lhe chamei nomes», começou por dizer a ex-concorrente do Big Brother 2024, mostrando algum sentimento de injustiça e frustração: «A Iury ofendeu-me no primeiro dia (...) Veio chamar uma coisa que não devia ter chamado e falar de uma coisa que não devia ter falado».

Será que a namorada de Panelo irá, algum dia, confrontar a ex-concorrente do BB2020 sobre isto?

Veja aqui o momento completo:

Ainda na Gala de sábado do Secret Story - Desafio Final, Panelo esteve presente e deu um exclusivo ao Digital da TVI. O ex-concorrente do Big Brother e namorado de Margarida Castro esteve na Venda do Pinheiro a apoiar a namorada que este fim de semana faz parte do leque dos nomeados.

Panelo foi questionado pela repórter digital Rita Vassalo sobre a sua relação com Margarida Castro e o ex-concorrente referiu que está feliz. Revelou ainda que o casal já mora junto há seis meses,

«Sólida, saudável forte e longe dos holofotes»

O ex-concorrente do Big Brother e namorado de Margarida Castro foi questionado pela repórter digital Rita Vassalo sobre o fim da «grupeta» e este não deixou nada por dizer. Panelo esclareceu que já não fala com Gabriel e que, acima de tudo, defende sempre os dele.

Acrescentou ainda que desde sempre que tentou ver o lado da razão, mas que rapidamente percebeu que era apenas um. Panelo achava que já tinha visto tudo por parte de Gabriel, mas assim que este entrou na casa, viu ainda mais coisas. Segundo Panelo, Gabriel fez uma série de comentários, nada agradáveis, em relação a Panelo e que o afetavam mais a ele e à relação dele com Margarida.