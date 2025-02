Decisão polémica: Nomeação direta revela alianças e provoca reações intensas! Veja aqui quem é o concorrente nomeado!

Envelope dourado e nomeação revelados! A concorrente mais votada recebeu uma penalização que pode mudar tudo!

A noite deste sábado, dia 8 de fevereiro, trouxe mais um momento de tensão no Secret Story – Desafio Final. No final da gala, os concorrentes foram desafiados a eleger quem consideravam o concorrente mais dispensável do jogo, e o resultado surpreendeu: Margarida Castro foi a mais votada.

Envelope dourado e nomeação direta

Como consequência da votação, Margarida teve de abrir um envelope dourado, que escondia uma penalização importante. Antes mesmo de conhecer o seu conteúdo, a concorrente já suspeitava do que estava prestes a acontecer: «Eu acho que já sei o que é…»

A confirmação veio de imediato: Margarida recebeu uma nomeação direta, colocando-a automaticamente em risco na próxima expulsão.

Apesar da penalização, Margarida não se mostrou abalada e aproveitou o momento para apontar o dedo a algumas colegas da casa, deixando uma opinião forte sobre a dinâmica do jogo:

«Eu gosto da nomeação, estou super disponível para ir a nomeações e ver o que acontece. A partir de hoje, vou deixar de dar importância aos incómodos que a Daniela e a Iury têm com as coisas que o Miguel lhes faz, porque realmente, se estivessem mesmo incomodadas, ele seria o concorrente dispensável (…) Por isso, os incómodos provavelmente são apenas um jogo que elas aproveitam.»

Iury e Daniela reagem às acusações

As palavras de Margarida não passaram despercebidas e rapidamente geraram reações dentro da casa. Iury rejeitou a acusação de estar a usar a situação como estratégia e fez questão de esclarecer a sua posição:

«Eu nunca disse que estava incomodada com o Miguel. Só não sei onde ele tira essas coisas, porque aquilo não me afeta, não me aquece nem arrefece.»

Já Daniela também se defendeu, reforçando que já não se deixa afetar pelas atitudes de Miguel Vicente dentro do jogo: «Eu já disse nesta gala que ele teve um efeito em mim, mas eu já fiquei vacinada!»

Acompanhe tudo no Secret Story – Desafio Final!