Margarida, Miguel e Vânia vieram para causar! De discussões acesas a encostos de cabeça, o que mudou desde que entraram?

Margarida Castro, Miguel Vicente e Vânia Sá não deixaram ninguém indiferente após entrarem no Secret Story - Desafio Final.

Entre discussões, picardias e bate-bocas acesos, descubra o que mudou desde que os três concorrentes chegaram à Malveira.

O Secret Story - Desafio Final está ao rubro e a entrada dos novos concorrentes - Margarida Castro, Vânia Sá e Miguel Vicente - veio agitar ainda mais as águas na casa mais vigiada do País, com várias mudanças a acontecer no jogo.

A primeira a entrar na casa foi Margarida Castro, que veio com assuntos por resolver com Gabriel Sousa e Inês Morais, que já conhecia da edição em que todos participaram, o Big Brother 2024.

Margarida e Inês nunca se deram bem, mas com Gabriel a história era outra. Os dois concorrentes chegaram a ser amigos, mas depois chatearam-se e ficaram de costas voltadas.

Quando Margarida entrou, quis logo pôr os pontos nos is com Gabriel Sousa e aproveitou também para lançar algumas farpas a Inês Morais, com confrontos acesos que geraram o caos na Malveira.

No dia seguinte, foi a vez de Miguel Vicente e Vânia Sá entrarem no Desafio Final. Os dois tubarões dos reality shows não tiveram de fazer muito para chocar tudo e todos com as suas presenças impactantes e os comentários que fizeram logo nessa gala, agitaram os ânimos.

Com o passar dos dias na casa, Vânia Sá incompatibilizou-se com Inês Morais, com quem teve a discussão mais acesa desta edição do Desafio Final, em que as duas estiveram muito próximas e tiveram mesmo de ser separadas.

Também Miguel Vicente surpreendeu ao ter um confronto sério com Iury Mellany por não ter gostado de um comentário que a colega fez. Miguel fez inclusive um ultimato a Iury e o clima azedou na casa: «Não voltas a dizer isso!».

O mais surpreendente de tudo, é que apesar de terem algumas quezílias com os colegas, Miguel e Vânia também têm picardias entre si, mostrando que nem os dois se entendem muito bem com o outro.

Resta-nos continuar a acompanhar o Secret Story - Desafio Final, para não perder pitada desta 'novela' da vida real.