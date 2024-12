Murmurinhos no estúdio: Nomeação de Margarida deixa todos em choque!

Margarida surpreende ao nomear Diogo Alexandre! A concorrente justificou a sua decisão como uma tentativa de se proteger das nomeações: «Salvar a minha pele».

Na passada gala do Secret Story, realizada este domingo, 22 de dezembro, foi palco de uma reviravolta inesperada protagonizada por Margarida. A concorrente tomou uma decisão surpreendente ao nomear Diogo Alexandre.

No confessionário, Margarida participou numa brincadeira conduzida por Cristina Ferreira. Quando questionada sobre como poderia salvar o namorado das nomeações: «Tem que cantar melhor para o salvar» disse Cristina Ferreira. Margarida acabou por alinhar e improvisou um canto para «salvar» o namorado Gonçalo.

Contudo, o momento leve deu lugar a uma situação intensa quando Margarida revelou as suas escolhas para nomeação. Ao justificar a decisão de nomear Diogo Alexandre e João Ricardo, a concorrente explicou que o fez para salvar-se a si mesma das nomeações: «Para salvar a minha pele».

O arrependimento veio rapidamente, e Margarida tentou reverter a decisão. Cristina Ferreira questionou a Voz sobre a possibilidade de alteração, mas a resposta foi clara: «Acho que não». A Voz, intrigada, perguntou diretamente: «Por que quer salvar a sua pele?». Margarida desabafou: «Tenho quase a certeza que, se for a nomeações com o Leo, o João Ricardo ou o Diogo Alexandre, saio daqui para fora».

Este momento não passou despercebido entre os fãs do programa, que comentaram intensamente nas redes sociais sobre a estratégia de Margarida e as suas implicações para os últimos dias no jogo.