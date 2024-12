A mensagem da Voz que deixou Margarida e Gonçalo emocionados: «Quis o destino que fosse na minha casa»

No Secret Story – Casa dos Segredos, Gonçalo preparou uma surpresa especial para Margarida, celebrando o primeiro ano de namoro do casal. Com a ajuda da Voz, Gonçalo organizou um almoço romântico, onde tomou atenção a todos os detalhes para tornar o momento inesquecível.

Ao chegar ao local, Margarida ficou profundamente emocionada e não conseguiu conter as lágrimas ao perceber o esforço do namorado e o apoio da Voz na preparação da surpresa. Durante o momento, enquanto o casal estava abraçado, a Voz dirigiu-se aos dois com uma mensagem muito especial. Começou por destacar a importância da data e o facto de a estarem a celebrar no Secret Story,

«Quis o destino que fosse na minha casa»

A Voz sublinhou o significado daquele momento, repleto de amor e partilha, e desejou que a relação do casal continue a florescer durante muitos anos.

Por fim, a Voz referiu ainda que espera que este momento que estão a viver seja mais uma história bonita para ambos recordarem mais tarde. Ambos visivelmente emocionados, Margarida e Gonçalo agradeceram muito à Voz por lhes proporcionar aquele momento e pelas suas palavras bonitas.

Mas, as surpresas não ficaram por aqui. Gonçalo surpreendeu Margarida com o anel dourado que lhe ofereceu no dia em que a pediu em namoro na cidade de Vigo e que ela já tinha pedido. A jovem ficou novamente em lágrimas perguntando ao namorado como é que ele tinha feito e porque é que o anel não tinha vindo diretamente para ela.

O amor é lindo entre Gonçalo e Margarida.