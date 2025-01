Amor fora do Secret Story! Margarida declara-se a Gonçalo: «A pessoa que me faz sentir completa»

Margarida mostrou-se muito apaixonada por Gonçalo e fez uma publicação muito especial nas suas redes sociais. Já não é a primeira vez que a ex-concorrente se declara ao namorado. Veja o que escreveu,

«Com a minha pessoa favorita, o meu refúgio, a pessoa que me faz sentir completa. Amo-te»

Margarida esteve recentemente no «Dois às 10» onde fez algumas revelações sobre o relacionamento com Gonçalo, incluindo qual o segredo do sucesso do mesmo,

A quarta classificada do Secret Story - Casa dos Segredos, disse sem medos que uma das coisas mais importantes de uma relação a dois é nunca parar de dar importância aos pequenos detalhes, às pequenas coisas.

O amor entre Margarida e Gonçalo deu que falar nos últimos meses! O casal é um dos mais acarinhados pelo público. Durante a conversa com o apresentador, a jovem falou da sua relação e afirma que o segredo e nunca deixar de dar importância às pequenas coisas.«Se a minha relação não fosse tão estável, não teria entrado com um namorado (...) É uma relação dos sonhos que só se vê nos filmes».

A par com Margarida, Gonçalo esteve no «Goucha» e também ele revelou um novo segredo sobre a sua relação com Margarida.