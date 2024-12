Amor sob pressão: A missão que ninguém esperava

Margarida superou o seu desafio mais difícil na casa do Secret Story: manter-se afastada de Gonçalo durante 72 horas.

O desempenho de Margarida foi reconhecido publicamente pela Voz: «Desempenho extraordinário».

No episódio especial de Secret Story com Cristina Ferreira, transmitido na noite de quarta-feira, 27 de novembro, Margarida terminou com sucesso uma das suas missões mais desafiadoras: afastar-se estrategicamente de Gonçalo, durante 72 horas: «Confesso que foi mesmo muito difícil.»

Chamada ao confessionário, Margarida recebeu a confirmação de que a sua missão foi bem-sucedida! A Voz realçou que Gonçalo efetivamente sentiu a mudança de comportamento e elogia Margarida pela sua dedicação nesta missão.

Num momento de reflexão, a Voz dirigiu-se diretamente a Margarida, elogiando o seu «desempenho extraordinário» e afirmando que o casal «está mais forte e unido do que nunca"». Margarida acaba a conversa com um desabafo: «Finalmente ele percebeu que sou importante para ele».

Como recompensa pelo sucesso da missão, Margarida e Gonçalo foram premiados com um total de 6.000€ - 3.000€ para cada um. Este momento tornou-se num dos comentados desta casa do Secret Story!

Recorde aqui o momento imperdível: