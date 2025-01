Após ser surpreendida, Margarida faz declaração de amor a Gonçalo: «A pessoa mais honesta que conheço»

Margarida Carvalheiro em lágrimas com a surpresa de uma pessoa especial no seu aniversário: «Tenho todo o gosto em estar presente»

Cláudio Ramos surpreende Margarida Carvalheiro no seu aniversário! Veja as imagens

Margarida escreveu uma linda e sincera declaração de amor ao namorado Gonçalo.

A ex-concorrente agradeceu todo o apoio de Gonçalo e garantiu que quer ficar ao seu lado no futuro.

Margarida Carvalheiro, finalista da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, celebrou o seu 22.º aniversário com uma festa surpresa organizada pelo namorado, Gonçalo Coelho, segundo classificado da mesma edição.

Na sua página de Instagram, Margarida partilhou algumas fotografias da festa e deixou um agradecimento especial a Gonçalo: «E foi assim que completei os meus 22 anos,e que dia inesquecível, senti-me uma princesa dentro de um sonho, sem dúvida a festa mais linda de sempre».

«Vou começar por agradecer à pessoa mais maravilhosa do mundo, Gonçalo, não tenho palavras para ti. Quando eu penso que já não me podes surpreender mais, tu vais lá e arranjas forma de o fazer», escreveu a ex-concorrente.

Margarida deixou algumas frases de agradecimento a Gonçalo: «Vou repetir para que nunca te esqueças do quão sou grata por te ter na minha vida: Obrigada por me fazeres rir das minhas inseguranças. Obrigada por me fazeres sentir a mulher mais especial deste mundo. Obrigada por me fazeres acreditar num futuro ao teu lado».



«Obrigada pela cumplicidade, fidelidade, companheirismo e respeito que tens por mim. Obrigada por escolheres viver comigo mesmo sabendo que consegues viver sem mim. Obrigada por me acalmares apenas com o teu abraço e por me fazeres encarar a vida de uma forma mais plena. Obrigada por seres a pessoa mais honesta que conheço», escreveu.

Margarida continuou: «Obrigada por seres a minha motivação diária para ser melhor todos os dias. Obrigada por acreditares mais em mim do que eu própria muitas vezes. Obrigada por seres um cavalheiro, por todo o carinho que me dás e pelo teu apoio incondicional. Obrigada por me fazeres sentir tão segura quando estou contigo».

No fim, a jovem rematou com um pedido de desculpas a Gonçalo: «Desculpa se alguma vez te fiz sentir mal, quero passar o resto da minha vida ao teu lado. Orgulho me de ti todos os dias».