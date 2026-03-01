Casal de ex-concorrentes do Secret Story retido no Dubai: «Acordámos sobressaltados com sirenes de madrugada»

Margarida e Gonçalo, ex-concorrentes do Secret Story 8, estão a viver momentos de grande incerteza no Dubai. O casal, que viajou até aos Emirados Árabes Unidos para umas merecidas férias a dois, viu os planos de regresso a Portugal completamente alterados após a escalada de tensão militar no Médio Oriente, que tem provocado o cancelamento de voos e forte apreensão entre os portugueses na região.

Na manhã deste domingo, 1 de março, o casal recorreu ao Instagram para acalmar fãs e familiares. Em vídeo partilhado nos reels, Gonçalo explicou a situação sem alarmar quem os acompanha nas redes sociais:

«A viagem foi cumprida, conseguimos conhecer o país. No entanto, agora queremos regressar para Portugal e está difícil porque temos os voos cancelados. No entanto, nós queremos também deixar esta mensagem para as pessoas que nos são próximas para não terem receio, não terem medo, porque eu acho que a internet, pronto, está assim um bocado ao rubro, às vezes à desinformação.»

Apesar das circunstâncias, o jovem garantiu que a cidade mantém uma aparência de normalidade, descrevendo o dia a dia das ruas do Dubai sem sinais de pânico generalizado. Ainda assim, não escondeu o susto vivido durante a madrugada:

«Eu quero que saibam que aqui está tudo bem. As pessoas continuam a passear os seus filhos, vêm à rua, passeiam os cães. Portanto, apesar de ontem acordamos assim mais sobressaltados porque estávamos a dormir e de madrugada começou uma sirene a tocar que era o telemóvel a enviar-nos uma notificação a dizer que estavam a haver entrada de mísseis aqui no espaço aéreo.»

Na legenda da publicação, o casal assumiu estar assustado, mas procurou transmitir uma mensagem de serenidade e esperança:

«Estamos no DUBAI. No meio de tanta aflição que o mundo vive, decidimos tentar trazer um pouco de leveza a tudo isto. Claro que estamos assustados, porque no fundo estamos longe da nossa zona de conforto. Mas a vida é mesmo assim… imprevistos acontecem e, por vezes, somos expostos a situações sobre as quais não temos qualquer controlo. Estávamos a apenas 2 dias de voltar para casa quando tudo aconteceu. Agora resta-nos olhar para o futuro com tranquilidade, fé e esperança.»