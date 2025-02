Clima no ar! Casal do Secret Story lança uma novidade bem quente para o dia dos namorados! Veja aqui o que é!

O casal do Secret Story Margarida e Gonçalo surpreendem tudo e todos com o lançamento muito especial e romântico para o dia dos Namorados.

Margarida e Gonçalo, o casal que conquistou o público com o programa Goma Fitness, estão de volta com uma surpresa especial para os fãs. Neste domingo, dia 2 de fevereiro, o casal revelou o lançamento de uma coleção exclusiva de sweatshirts personalizadas para celebrar o dia dos namorados.

Uma surpresa cheia de carinho e bem quente!

Desenhada com muito carinho, a coleção foi criada para ser o presente perfeito para quem quer surpreender a sua cara metade de uma forma original. A peça central da coleção é a sweat personalizada, que promete ser uma forma memorável de partilhar momentos especiais entre casais. Margarida e Gonçalo destacaram nas suas redes sociais que estas peças foram pensadas para serem «um presente único e cheio de significado» – uma verdadeira celebração do amor.

Com o dia dos namorados a chegar, Margarida e Gonçalo oferecem uma alternativa criativa e cheia de estilo para quem deseja marcar a data de uma maneira diferente. Esta coleção não só transmite carinho, mas também cria memórias inesquecíveis do inicio desta relação na casa do Secret Story.