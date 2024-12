Em missão: Margarida vai ter de se afastar de Gonçalo por 72 horas após imagens polémicas do namorado

Subida de temperatura! Veja as fotografias mais quentes de Margarida fora da casa

No Secret Story - Casa dos Segredos, durante a gala de domingo, Margarida recebeu uma missão secreta! No confessionário, a concorrente assistiu a imagens do namorado que estão a dar que falar...

Gonçalo pediu à 'Voz' para que desse uma missão secreta ao personal trainer: «Dê-me uma missão para me afastar da Margarida (...) Vamos testar», pediu.

Voltas trocadas! Este domingo, dia 24 de novembro, a 'Voz' optou por dar esta missão a Margarida.

A concorrente terá de se afastar do namorado por 72h. Se for bem sucedida, tanto Margarida como Gonçalo receberão 3000 euros cada, nas suas contas.