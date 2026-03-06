Impedidos de regressar a Portugal, Margarida e Gonçalo vivem momentos de angústia e pedem ajuda

Hilariante! O segredo de Margarida e Gonçalo foi desvendado e as reações foram assim

Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho estão retidos no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Devido ao conflito do Médio Oriente, há várias linhas aéreas suspensas e os ex-concorrentes do Secret Story 8 contaram que não conseguem regressar a Portugal.

A revelação foi feita nesta quinta-feira, 5 de março, através das redes sociais.

«Eu e o Gonçalo continuamos a aguardar ser contactados com alguma notícia, mas a verdade é que continuamos sem qualquer feedback. Ao contrário do que a Comunicação Social já transmitiu, ainda só existiu um voo de repatriamento para Portugal por Omã. Acabámos de saber pelo consulado português. Sim, já falámos com o consulado, mas ainda não têm notícias para nos dar», começou por explicar Margarida.

E prosseguiu: «Eu e o Gonçalo já recebemos várias mensagens de pessoas que estão a passar pela mesma situação e a todos nós faz confusão como é que há tantas notícias que não correspondem à realidade a circularem, mesmo em meios de comunicação televisivos.»

«Estamos confusos e sem resposta. Se alguém nos conseguir, de alguma forma, ajudar, agradecia que enviasse mensagem. Obrigada e desculpem o desabafo», findou.