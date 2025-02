Margarida e Gonçalo dão passo importante na sua relação: «Tudo é melhor contigo»

Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho estão a viver uma experiência única juntos.

O casal juntou-se a Diogo Alexandre, Leomarte Freire, Juliana Leão, para uma viagem inesquecível que está a servir para celebrar o aniversário de Leo, mas não só.

Uma viagem única que começou em Atenas, na Grécia, mas que já teve outros destinos especiais. Os es-concorrentes têm partilhado várias stories e posts sobre esta viagem.

Margarida e Gonçalo não são exceção e Margarida usou as suas redes sociais para partilhar um momento único a dois, a visita às Pirâmides do Egito,

«Habibi, Tudo se torna melhor contigo ao meu lado»

Os comentários dos fãs não tardaram a aparecer e a elogiar o casal. Recorde-se que Margarida e Gonçalo entraram no Secret Story 8, com o segredo relacionado com a sua relação e foram dois finalistas.