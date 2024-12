Margarida em lágrimas e o apoio incansável de Gonçalo: «Acabas por dar muitas chapadas de humildade»

No Secret Story – Casa dos Segredos, Margarida desabafou com Gonçalo sobre a atitude fria de Maycon durante o Concílio dos Nomeados. A jovem mostrou-se magoada, não apenas pelo comportamento de Maycon, mas também pelas críticas que recebeu de outros concorrentes, que a acusaram de não contribuir o suficiente para a dinâmica da casa. Estas situações deixaram Margarida emocionalmente fragilizada.

No Confessionário, Margarida abriu o coração à Voz, confessando que esta semana foi particularmente difícil para si, pois as suas inseguranças vieram ao de cima. O impacto do Concílio, onde se sentiu atacada, agravou ainda mais o seu estado de vulnerabilidade.

Gonçalo, por sua vez, mostrou-se um verdadeiro apoio para Margarida. Com palavras de conforto e incentivo, procurou elevar o ânimo da colega.

«Acho que acabas por dar muitas chapadas de humildade a muitas das pessoas que estão aqui dentro. Olha, eu gostava de ser um concorrente como tu»

afirmou, num gesto de solidariedade que emocionou Margarida.

Mais tarde, Margarida expressou ainda o desejo de ver eliminada uma pessoa que sempre duvidou das suas capacidades. Também Marcelo se juntou aos esforços para apoiar Margarida, oferecendo-lhe um abraço reconfortante. Com palavras sinceras, encorajou-a a acreditar mais em si mesma e reconheceu as suas qualidades. Marcelo referiu-se a Margarida como uma boa menina com bons valores e princípios.