Margarida mostra-se desiludida e em lágrimas após palavras de Leo: «Foi um abre olhos...»

Tensão entre Gonçalo e Leo abala amizades no "Secret Story": Um confronto aceso entre Gonçalo e Leo, marcado por acusações de mentira, colocou em risco a relação dos dois concorrentes e envolveu outros participantes como Margarida e Diogo Alexandre.

Leo defende-se garantindo que está sozinho no jogo: «Quanto menos pessoas eu tiver de proteger, mais alvos tenho à frente».

Margarida em lágrimas após conflitos e revelações: Margarida emocionou-se após o Especial com Cristina Ferreira ao rever imagens do conflito e refletiu sobre as atitudes de Leo, sentindo-se desiludida com a dinâmica da casa.

A tarde de terça-feira, 19 de novembro, ficou marcada por um momento de tensão no Secret Story – Casa dos Segredos. Gonçalo e Leo envolveram-se num confronto aceso, com acusações que colocaram a amizade entre os dois concorrentes em risco. Após assistirem às imagens no Especial, Margarida mostrou-se em lágrimas.

O conflito teve início quando Gonçalo acusou Leo de ter mentido acerca do seu segredo. Visivelmente irritado, Gonçalo desabafou: «É só mentirosos…».

A situação rapidamente escalou para uma discussão, que começou na casa de banho e acabou por envolver outros concorrentes, como Diogo Alexandre e Margarida.

Leo reagiu à acusação de Gonçalo, deixando claro que não aceita ser chamado de mentiroso. «Mentiroso não sou! Estamos na Casa dos Segredos», sublinhou o concorrente.

Mais tarde, no jardim, Leo conversou com Margarida sobre o episódio, reafirmando a sua postura no jogo. «Eu não juro por nada de pistas nesta casa. Eu juro por atitudes que posso ter e comprometo-me com verdade», reforçou. O caos instalou-se após conflitos sobre pistas de segredos, o que acabou por levar Gonçalo às lágrimas.

No Especial com Cristina Ferreira, o episódio foi amplamente debatido, gerando novos confrontos. Durante o programa, os concorrentes assistiram a uma conversa entre Leo e Juliana sobre os acontecimentos. Leo afirmou sobre Gonçalo e Margarida: «Eu sou um adulto, não sou uma dupla. Quanto menos pessoas eu tiver de proteger, mais alvos tenho à frente».

Após o Especial, Margarida mostrou-se visivelmente abalada e em lágrimas ao rever as imagens de Leo. Gonçalo tentou consolar a namorada dizendo que foi uma lição e um alerta em relação à amizade de Leo: «Já percebemos que temos de estar preparados para tudo. Surpresas é coisas que vai haver sempre. Hoje foi uma lição, um abre olhos».

Em lágrimas, Margarida mostrou o seu desagrado em relação a algumas atitudes de Leo: «Já te disse, já passou muito tempo, há muito tempo, o nosso segredo ainda não tinha sido revelado. O Leo, às vezes não precisava de dizer grande coisa para mim que eu começava a chorar porque eu realmente gosto dele…».