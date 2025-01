Margarida revela desilusão com Maycon após comentários impróprios sobre momentos com Gonçalo na casa: «Não esperava que ele falasse»

Que estilo! Veja as melhores fotos de Maycon, o concorrente que conquistou o coração de Renata no Secret Story

Amor fora do Secret Story! As fotos mais apaixonadas de Gonçalo e Margarida

No «Dois às 10», Claúdio Ramos abriu as portas para receber Margarida Barroso, a jovem que ficou em 4º lugar na «Casa dos Segredos 8». A ex-concorrente juntou-se ao apresentador para tomar um pequeno-almoço especial, enquanto falou do jogo e do amor que nutre por Gonçalo, também ex-concorrente do Secret Story.

Margarida começou por revelar que sofreu um choque grande com a realidade quando saiu da casa e afirma que foi complicado: «Temos recebido muito amor e não estava à espera. Estou muito feliz e muito grata». A jovem afirmou ainda que se sente uma vencedora e que não tinha noção que as pessoas lhe tinham tanto carinho cá fora. A ex-concorrente afirma que o prémio nunca foi um objetivo e chegar à final foi uma vitória.

O amor entre Margarida e Gonçalo deu que falar nos últimos meses! O casal é um dos mais acarinhados pelo público. Durante a conversa com o apresentador, a jovem falou da sua relação e afirma que o segredo e nunca deixar de dar importância às pequenas coisas.

«Se a minha relação não fosse tão estável, não teria entrado com um namorado (...) É uma relação dos sonhos que só se vê nos filmes».

Margarida reage à polémica com Rafael, a ex-concorrente afirma que nunca quis colocar a imagem de Rafael em cheque: «Entristece-me chegar cá fora e ver certos comentários nas redes sociais do Rafael. Eu tentei abafar a situação depois do que aconteceu». Ainda assim, Margarida não se arrepende de ter manifestado o desconforto que sentiu durante a noite com Rafael.

Durante a entrevista, a 4ª classificada assumiu que se desiludiu com Maycon fora da casa e justificou o motivo: «Cheguei cá fora e vejo um Maycon completamente diferente. Vejo-o a falar sobre mim e so Gonçalo sobre coisas que eu não esperava que ele falasse sobre nós lá dentro».