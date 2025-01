Surpreendente! Margarida e Gonçalo revelam a chave para o sucesso da relação: «É isso que mantém...»

Gonçalo revela «segredo» da vida a dois com Margarida: «Isso é que mantém o relacionamento»

Margarida e Gonçalo mostram-se mais apaixonados do que nunca.

O casal revela o segredo para uma relação feliz e duradoura.

Margarida e Gonçalo conheceram-se e apaixonaram-se fora da Casa dos Segredos, mas foi lá dentro, na oitava edição do programa, que consolidaram o amor que os unia e se tornaram um dos casais preferidos dos portugueses, que acompanharam a história dos dois.

Após o programa terminar, o casal finalista - que entrou com o segredo conjunto «somos um casal verdadeiro» - tem-se mostrado mais apaixonado do que nunca e revelou recentemente a chave para o sucesso da relação.

No programa «Dois às 10», Margarida mostrou-se surpreendida com a onda de amor que recebeu do público: «Eu sabia que tinha uma boa relação, para mim é uma relação dos sonhos, que só se vê nos filmes, mas não tinha a ideia que fosse assim tão gostada pelos portugueses e fiquei muito feliz».

Já quanto ao segredo da relação, Margarida respondeu: «É tratar como no primeiro dia, nunca deixar de dar a importância às pequenas coisas». O namorado Gonçalo também corroborou esta opinião, mais tarde no programa «Goucha», da TVI.

«A Margarida trouxe verdade, nós não discutimos, é bom a simplicidade da coisa. Às vezes eu acordo de manhã e tenho um bilhetinho que a Margarida me deixa, às vezes até nos desentendemos à noite, vamos supor, ela deixa um bilhetinho a dizer uma frase bonita. Mesmo que nos desentendamos, nunca vamos chateados para a cama. Mas mesmo assim ela faz questão, de manhã, de escrever um bilhetinho e faz-me o pequeno-almoço», contou.

Gonçalo acrescentou: «Essa simplicidade dessas coisas, isso é que mantém o relacionamento, é nestas pequenas coisas e nestes pequenos gestos que nós conseguimos perceber que aquela pessoa faz muito sentido na nossa vida e que aquela pessoa tem muito valor para nós. E acho que isso é o que muitos relacionamentos precisam de ter, de encontrar esse amor nessas pequenas coisas e na simplicidade desses gestos».