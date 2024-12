As palavras de Margarida que emocionaram João Ricardo: «Entrei aqui dentro e senti uma ligação»

Margarida disse o que pensa de João Ricardo e emocionou o colega com as suas palavras sentidas.

A concorrente afirmou gostar de João, mas não concordar com algumas atitudes suas.

João Ricardo garantiu que nada do que fez foi propositado ou com «malícia».

Margarida emocionou-se e emocionou João Ricardo ao dizer o que sente pelo concorrente. Numa partilha na sala, Margarida revelou que gosta muito do colega desde que entrou na Casa dos Segredos, mas não concorda com algumas atitudes suas.

«O João foi uma pessoa que eu entrei aqui dentro e que senti uma ligação. Eu desde o primeiro o dia que gostei muito do João, com o passar do tempo há certas coisas e situações que eu não consigo perceber a forma de reagir do João, que não me identifico, no entanto, não consigo não gostar de ti e é uma coisa que lá fora talvez eu consiga explicar, mas que aqui dentro não posso», afirmou em lágrimas.

Visivelmente emocionado com as palavras da colega, João Ricardo explicou: «Sempre disse que dentro de um jogo temos que ser frios e às vezes temos que separar as coisas e cortar os laços emocionais».

«Nada do que eu te disse ou possa ter feito foi de forma propositada ou com malícia, mesmo nestas últimas dinâmicas foste a única pessoa que me conseguiu calar e eu dei o braço a torcer de forma muito rápida. Sendo ácido ou não, nada do que eu disse foi com malícia. É só isso que eu quero que guardes», rematou João.