Margarida revela algo inédito a Cláudio Ramos sobre ex-concorrente: «Vi-o a falar de mim e do Gonçalo...»

Margarida esteve no «Dois às 10» para uma conversa sincera com Cláudio Ramos.

O apresentador questionou a 4ª classificada da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos sobre qual das pessoas que esteve dentro da Casa mais a dececionou cá fora e resposta foi imediata: Maycon.

«Dececionei-me um bocadinho com o Maycon quando cheguei cá fora. Lá dentro, também, numa fase final, mas eu estava numa de 'Ok, vamos ver. Se calhar, é só por causa da situação que ele está a ter com a Renata e o Diogo'. Mas cheguei cá fora e vi um Maycon completamente diferente. Vi as imagens, vi-o a falar de mim e do Gonçalo sobre coisas que eu não esperava que, lá dentro, ele falasse de nós»

Margarida mostrou-se muito desiludida com Maycon, porque se no início tinha sido alguém que lhe transmitiu energia muito positiva, depois «com o passar do tempo, parecia que ele estava a mudar. Parecia que já não o reconhecia. e, quando cheguei cá fora, vi um Maycon completamente diferente»