Confronto e lágrimas: Renata acusa Margarida de ser «copy paste» de Gonçalo

Renata criticou Margarida como seguidora de Gonçalo, comparando as suas atitudes a um «copy-paste». Margarida começou a chorar e o ambiente na casa escalou.

A Casa dos Segredos viveu mais um momento de conflito na tarde desta sexta-feira quando Renata numa dinâmica voltou a confrontar Margarida, acusando-a de seguir as atitudes do namorado Gonçalo. A conversa rapidamente evoluiu para um debate emotivo entre as concorrentes, com críticas mútuas e uma clara divisão de opiniões dentro da casa.

Renata, visivelmente irritada, apontou diretamente a Margarida: «A ideia da Margarida é ir atrás do Gonçalo». A concorrente continuou a sua defesa, afirmando que, quando pede a opinião de Margarida, esta: «Tem de ser esmiuçada», insinuando que Margarida apenas opina o que o namorado pensa: «Pensa igual ao Gonçalo, é um copy-paste», disparou Renata.

Margarida emocionada e com poucas palavras respondeu às críticas de Renata dizendo estava errada. Argumentou que: «Depois do Especial, discordámos. Não tens razão».A troca de acusações continuou quando João Ricardo, em defesa de Margarida, interveio: «Eu acho que a Renata está confusa», provocou, confirmou que também viu várias vezes a colega a discordar do namorado. Renata irritada não se deixou abalar e contra-atacou em força para Margarida: «Pelo menos estou a fazer aqui alguma coisa, não tenho medo de errar!».

Margarida começou a ficar nervosa e acabou por chorar. Renata continuou a manifestar o seu desagrado, dizendo: «É muito bonito quando acusam os outros, e têm de estar rijos». A concorrente não escondeu a frustração e levantou o tom de voz: «Eu também não gosto de ouvir isto, e agora também vou chorar?». Maycon interrompeu o debate e tentou apoiar Renata afirmando que também já a julgaram por não tratar todos por igual.

O clima na Casa dos Segredos tornou-se ainda mais carregado, com vários concorrentes a discordarem da atitude de Renata. O debate aceso entre Renata e Margarida fez com que os ânimos se exaltassem e a convivência dentro da casa se tornasse cada vez mais difícil.