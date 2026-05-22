Sem fogão e sem micro-ondas: há uma nova receita viral para depois do treino e demora apenas 2 minutos a fazer

Margarida, ex-concorrente do Secret Story 8, partilhou um novo reels no Instagram onde revela o snack que costuma preparar depois dos treinos.

Uma receita deliciosa, ideal para aqueles dias em que não temos tempo, mas queremos continuar a manter a dieta: «O meu snack pós-treino em 2 minutos. Zero fogão, zero micro-ondas. Só montar».

Ingredientes :

200g de iogurte grego natural

10g de whey com sabor a chocolate

20g de cereais Shredded Wheat

10g de xarope de agáve

10g de amendoim ou outro fruto seco

80g de morangos

Segundo explicou, prepara este snack mal chega do treino, destacando os benefícios da combinação alimentar: «Proteína + hidratos + gordura boa. Sacia e recupera».

A publicação rapidamente gerou reações entre os seguidores, que elogiaram a praticidade da receita e a rapidez da preparação.

Veja o vídeo e perceba como preparar: