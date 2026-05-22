Sem fogão e sem micro-ondas: há uma nova receita viral para depois do treino e demora apenas 2 minutos a fazer

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Receita snack saudável da Margarida do Secret Story 8

Há uma nova receita saudável a conquistar as redes sociais. Simples, rápida e sem necessidade de fogão ou micro-ondas, este snack pós-treino promete ajudar na recuperação e ainda saciar.

Margarida, ex-concorrente do Secret Story 8, partilhou um novo reels no Instagram onde revela o snack que costuma preparar depois dos treinos.

Uma receita deliciosa, ideal para aqueles dias em que não temos tempo, mas queremos continuar a manter a dieta: «O meu snack pós-treino em 2 minutos. Zero fogão, zero micro-ondas. Só montar».

Ingredientes:

200g de iogurte grego natural
10g de whey com sabor a chocolate
20g de cereais Shredded Wheat
10g de xarope de agáve
10g de amendoim ou outro fruto seco
80g de morangos

Segundo explicou, prepara este snack mal chega do treino, destacando os benefícios da combinação alimentar: «Proteína + hidratos + gordura boa. Sacia e recupera».

A publicação rapidamente gerou reações entre os seguidores, que elogiaram a praticidade da receita e a rapidez da preparação.

Veja o vídeo e perceba como preparar:

 

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