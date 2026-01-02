Ao Minuto

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio - Big Brother

Mostramos-lhe agora o que não viu na televisão e a imagem é a mais fofa de sempre.

A 1ª Companhia estreou esta quinta-feira, dia 1 de janeiro, aos comandos da incrível Maria Botelho Moniz, que apresenta o reality-show composto por 14 recrutas dispostos a tudo para chegar ao fim. 

Mas o que ninguém viu aconteceu antes da estreia: o pequeno Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, foi com o pai até ao estúdio do programa para surpreender a mãe e desejar-lhe boa sorte para este novo desafio. 

Nas redes sociais, Pedro Bianchi Prata partilhou uma imagem do momento e descreveu como o pequeno adorou estar em estúdio: «Hoje foi dia de surpresa…Viemos visitar a mãe ❤️ E que orgulho tão grande ver o brilho nos olhos do nosso filho», começou por escrever. 



«Entrar no estúdio da Primeira Companhia, ver tudo montado para a estreia, sentir aquele ambiente tão especial… e depois ver o Vicente completamente fascinado: as coisas da tropa, o jipe, o cenário, cada detalhe. Olhos atentos, curiosidade sem fim, entusiasmo puro», adiantou.

O piloto fez depois uma declaração de amor à companheira: «Mas há coisas que não se veem na televisão. Em casa acompanhámos tudo. O esforço, a entrega, a responsabilidade enorme de estar hoje em direto, no dia da estreia nacional do programa». 

«Mesmo doente. Mesmo depois de dias difíceis. Mesmo quando ontem nem voz tinha para conseguir falar. E ainda assim, ali está ela. Profissional até ao último segundo. Com um sentido de compromisso que me enche de orgulho — como pai, como companheiro, e como alguém que sabe exatamente o que custa estar ali», escreveu. 

Pedro Bianchi Prata rematou: «É impossível não sentir um orgulho enorme. Orgulho nela, pelo caminho que construiu e pela força que tem. Orgulho nele, por crescer a ver estes exemplos de dedicação e paixão. Momentos simples, mas que ficam para sempre. Memórias que valem ouro. Família». 

 

