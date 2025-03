Uma viagem mais especial do que nunca! Maria Botelho Moniz ruma a outro continente com filho bebé

Maria Botelho Moniz voltou a conquistar os corações dos fãs ao partilhar momentos únicos da sua mais recente viagem de sonho em família ao Brasil. Através das redes sociais, Maria revelou algumas fotografias encantadoras que rapidamente fizeram furor entre os seus seguidores. A apresentadora está de férias num hotel de luxo no Brasil, com o filho e o companheiro Pedro Bianchi Prata.

Entre os registos mais especiais, destacam-se as imagens do seu filho Vicente, que, com a sua ternura e expressões adoráveis, não deixaram ninguém indiferente. Os comentários multiplicaram-se, com fãs e amigos a encherem a caixa de mensagens da apresentadora com palavras de carinho e emojis de corações.

"Que lindos" e “Perco-me a olhar para o filhote,” foram apenas algumas das reações entusiásticas que se fizeram sentir nas publicações. Uma delas por parte da atriz Ana Guiomar, que comentou: «Que maravilha».

A viagem ao Brasil parece ter sido recheada de momentos felizes num hotel de luxo. Sempre próxima do seu público, Maria Botelho Moniz não só partilhou a beleza dos locais visitados, como também deixou transparecer a alegria e cumplicidade que vive ao lado da sua família.

Ficaremos atentos a mais registos desta viagem inesquecível!