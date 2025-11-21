Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia

No mesmo post onde partilhou os momentos ternurentos da montagem da árvore de Natal com o filho Vicente, Maria Botelho Moniz revelou também que está em plena preparação para o seu próximo grande projeto televisivo: o regresso da “1.ª Companhia”, que estreia em 2026 na TVI.

A apresentadora publicou fotografias onde se vê um ecrã a reproduzir imagens das edições anteriores do formato, mostrando que está a estudar o programa ao detalhe. Na descrição, Maria reforçou a dedicação ao projeto com uma pergunta bem-humorada dirigida aos seguidores: «Já vos disse que estou a preparar a 1.ª Companhia?»

O regresso do reality show, conhecido pelo seu ambiente militar e desafios físicos exigentes, é um dos projetos mais aguardados de 2026 na TVI. Maria Botelho Moniz, que abraça agora este novo desafio como apresentadora, mostra-se empenhada em revisitar a história do formato para entrar totalmente no espírito da missão.

A publicação rapidamente gerou entusiasmo entre os fãs, que elogiaram a entrega da comunicadora e demonstraram curiosidade sobre esta nova edição do programa.

