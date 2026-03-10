Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
22:04
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas - Big Brother
04:09

«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas

21:58
Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?» - Big Brother
04:17

Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»

21:54
Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro» - Big Brother
04:41

Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»

20:53
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas - Big Brother
01:11

O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas

20:16
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo - Big Brother
07:04

Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo

19:50
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...» - Big Brother
02:37

Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»

19:47
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto» - Big Brother
02:09

Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»

19:43
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...» - Big Brother
03:06

Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»

19:35
«Odeio que me façam passar por palhaça»: Sara mostra-se implacável com Hugo - Big Brother
02:58

«Odeio que me façam passar por palhaça»: Sara mostra-se implacável com Hugo

19:30
Missão de Luzia levanta muitas dúvidas e há quem ache que está relacionada com o segredo - Big Brother
02:53

Missão de Luzia levanta muitas dúvidas e há quem ache que está relacionada com o segredo

19:22
Eva desabafa com o Diogo sobre João e o namorado aconselha-a - Big Brother
02:05

Eva desabafa com o Diogo sobre João e o namorado aconselha-a

19:15
Sara e Hugo colocam os pontos nos i's e acabam a dormir na mesma cama - Big Brother
02:32

Sara e Hugo colocam os pontos nos i's e acabam a dormir na mesma cama

18:49
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido» - Big Brother
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

18:37
Ana instala o caos na cabeça de Eva ao «levantar o véu» para um possível interesse em João - Big Brother
03:25

Ana instala o caos na cabeça de Eva ao «levantar o véu» para um possível interesse em João

18:34
Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café - Big Brother
05:24

Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café

18:24
Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste» - Big Brother
02:23

Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste»

18:14
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça - Big Brother
03:51

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

18:08
Inédito. Missão de Ricardo João mete em risco a conta de Hugo: «Já perdeu 2200€» - Big Brother
02:28

Inédito. Missão de Ricardo João mete em risco a conta de Hugo: «Já perdeu 2200€»

18:04
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer - Big Brother
01:43

«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer

17:57
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente - Big Brother
02:47

O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente

17:55
Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país - Big Brother

Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

17:48
«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo - Big Brother
07:14

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

17:35
Os antagonistas mais próximos da história. Ana e Ricardo em troca de farpas: «Gosto muito de ti» - Big Brother
03:45

Os antagonistas mais próximos da história. Ana e Ricardo em troca de farpas: «Gosto muito de ti»

17:20
Eva continua implacável com Ricardo João e desabafa com Luzia: «Mas quem é ele para dizer...» - Big Brother
06:37

Eva continua implacável com Ricardo João e desabafa com Luzia: «Mas quem é ele para dizer...»

17:10
Grupo dos fortes contra o grupo dos fracos: Prova de resistência leva concorrentes ao limite da concentração - Big Brother
03:31

Grupo dos fortes contra o grupo dos fracos: Prova de resistência leva concorrentes ao limite da concentração

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo» - Big Brother

Maria Botelho Moniz revela regra pessoal inédita.

Depois da final de 1.ª Companhia, que terminou com a vitória de Rui Freitas, Maria Botelho Moniz esteve à conversa com os jornalistas e fez um balanço da experiência do reality show da TVI.

A apresentadora começou por sublinhar uma regra pessoal quando conduz este tipo de formatos. «Eu não falo em favoritos nunca, isso morre comigo», garantiu, deixando claro que prefere manter neutralidade em relação aos concorrentes.

Ainda assim, Maria Botelho Moniz não escondeu a satisfação com os finalistas desta edição. «Gostei muito dos seis finalistas», afirmou, considerando que o grupo que chegou ao fim representou bem o percurso do programa.

Apesar de reconhecer mérito no resultado final, a apresentadora admitiu alguma surpresa ao olhar para a classificação. «Foi merecidíssimo. A classificação final não era bem o que estava à espera, porque olhando para as redes sociais vamos sentindo para onde é que o público está a pender», explicou.

No entanto, revelou que já antecipava quem iria ocupar os primeiros lugares. «O top 3 foi o top 3 que eu dizia que iria ser há já um mês», acrescentou.

Reality em direto?
Recorde-se que Soraia Sousa e Filipe Delgado completaram o pódio desta edição de 1.ª Companhia, ficando em segundo e terceiro lugares. Já Noélia Pereira, Joana D’Arc e Nuno Janeiro terminaram a competição na quarta, quinta e sexta posições, respetivamente.

