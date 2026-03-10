Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Depois da final de 1.ª Companhia, que terminou com a vitória de Rui Freitas, Maria Botelho Moniz esteve à conversa com os jornalistas e fez um balanço da experiência do reality show da TVI.

A apresentadora começou por sublinhar uma regra pessoal quando conduz este tipo de formatos. «Eu não falo em favoritos nunca, isso morre comigo», garantiu, deixando claro que prefere manter neutralidade em relação aos concorrentes.

Ainda assim, Maria Botelho Moniz não escondeu a satisfação com os finalistas desta edição. «Gostei muito dos seis finalistas», afirmou, considerando que o grupo que chegou ao fim representou bem o percurso do programa.

Apesar de reconhecer mérito no resultado final, a apresentadora admitiu alguma surpresa ao olhar para a classificação. «Foi merecidíssimo. A classificação final não era bem o que estava à espera, porque olhando para as redes sociais vamos sentindo para onde é que o público está a pender», explicou.

No entanto, revelou que já antecipava quem iria ocupar os primeiros lugares. «O top 3 foi o top 3 que eu dizia que iria ser há já um mês», acrescentou.

Recorde-se que Soraia Sousa e Filipe Delgado completaram o pódio desta edição de 1.ª Companhia, ficando em segundo e terceiro lugares. Já Noélia Pereira, Joana D’Arc e Nuno Janeiro terminaram a competição na quarta, quinta e sexta posições, respetivamente.