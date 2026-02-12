Ao Minuto

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra fotos raras do filho com família próxima: «Já não se viam há algum tempo»

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra fotos raras do filho com família próxima: «Já não se viam há algum tempo» - Big Brother

O piloto mostrou dois elementos próximos da família com quem já não estava há algum tempo.

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou fotografias raras do filho Vicente, com duas pessoas da família com quem já não estavam há algum tempo e o momento está a derreter corações. 

«Três gerações, a mesma alegria. Hoje o meu pai e a minha irmã Catarina vieram visitar o Vicente e foi daqueles momentos simples que valem tudo», começou por referir o piloto, numa publicação na sua página de Instagram.

O companheiro da apresentadora da '1ª Companhia' acrescentou: «Já não se viam há algum tempo, e vê-los juntos a brincar com o presente que o avô lhe trouxe encheu-me mesmo o coração. São estas pequenas coisas, em família, que ficam para sempre». 

 

De recordar que Vicente continua a derreter corações nas redes sociais. O pequeno, que fez dois anos em novembro do ano passado, surge frequentemente em fotografias partilhadas pelos pais, sempre em momentos de grande ternura e cumplicidade.

Entre abraços apertados, gargalhadas espontâneas e brincadeiras ao ar livre, as imagens revelam uma criança feliz e muito acarinhada. No seu segundo aniversário, as fotografias partilhadas mostraram um dia simples, mas cheio de amor, rodeado pela família.

Discretos quanto à vida privada, Maria e Pedro têm ainda assim partilhado alguns registos especiais do crescimento do filho — imagens que espelham a forte ligação familiar e encantam quem as acompanha.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja não só os novos registos partilhados por Pedro Bianchi Prata, como também as imagens mais amorosas do pequeno Vicente. 

