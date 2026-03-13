Noiva há 4 anos, Maria Botelho Moniz revela o motivo pelo qual ainda não casou com Pedro Bianchi: «Olha não»

Maria Botelho Moniz marcou presença no programa Bom Dia Alegria do V+ TVI, onde fez revelações inédita sobre o filho, Vicente, de dois anos e acabou por abordar um tema que muitos seguidores continuam a questionar: o casamento com Pedro Bianchi Prata.

A apresentadora está noiva desde julho de 2022, mas a cerimónia ainda não aconteceu. Confrontada com essa questão, explicou que a principal razão tem a ver com a organização de todo o evento: «Ai Zé, não sei… Não sei, toda a gente me pergunta: “Então e o casamento?”. E eu penso: “O casamento dá tanto trabalho…”», confessou.

Zé Lopes quis perceber se a decisão de adiar o casamento está relacionada apenas com questões logísticas, algo que Maria Botelho Moniz confirmou de imediato: «É pela logística claro, não é porque estou na dúvida se vou casar com ele ou não, não é nada disso», garantiu.

A apresentadora explicou ainda que, logo após o pedido de casamento, chegaram mesmo a começar a preparar alguns detalhes, mas rapidamente perceberam a dimensão da organização: «Nós ficámos noivos e aquilo foi o entusiasmo e, de repente, no verão já estávamos a fazer a lista dos convidados… depois era o sítio, depois é a decoração, depois é quem põe a música… olha não», contou.

Sem sentir qualquer pressão para avançar com a cerimónia, Maria Botelho Moniz admitiu até que o casamento pode acontecer de forma inesperada: «Eu acho que nós somos meninos para um dia aparecer casados», afirmou.

Ainda durante a conversa, a apresentadora revelou que há outra prioridade na sua vida antes de pensar na festa de casamento: aumentar a família.

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Só tem dois anos e já diz palavras inacreditáveis: Maria Botelho Moniz espantada com vocabulário do filho

Outro dos temas da entrevista foi o filho da apresentadora do Big Brother Verão, que tem conquistado todos nas redes sociais com o carisma e inteligência fora da norma.

O apresentador, Zé Lopes, começou por perguntar se a apresentadora da 1ª Companhia tinha noção que o filho é tão esperto. «É extraordinário o vocabulário que ele tem para a idade que tem.», começou por dizer. No decorrer da conversa, Maria Botelho Moniz acrescentou que uma das palavras proferidas pelo filho que mais a chocou foi o facto de ter respondido a uma expressão facial da mãe com: «Exatamente». «A criança tem dois anos e diz 'exatamente'», ressalvou.

Contudo, esta não foi a única expressão que suscitou uma reação de espanto por parte da apresentadora. «No outro dia perguntei-lhe o que foi o almoço na escola e ele respondeu 'arroz de pato', eu disse 'ai que bom', e ele respondeu: estupendo». Zé Lopes teve uma reação amorosa ao ouvir esta história.

Maria Botelho Moniz acrescentou ainda que não sabe onde é que Vicente aprende todas estas palavras. «Ele é muito avançado para a idade, identifica todas as letras do alfabeto mesmo sem estarem por ordem. Ele conta para lá do número que seria aceitável para dois anos... e a própria pediatra já disse, 'vamos ter que ter alguma atenção porque não sei se ele não é um bocadinho avançado'», findou.

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