Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»

  • Secret Story
  • Há 2h e 11min
Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base» - Big Brother

Maria Botelho Moniz já está em contagem decrescente para a estreia do novo reality show Primeira Companhia e deixou os fãs em alvoroço com uma partilha da casa nas redes sociais, garantindo que o que aí vem promete surpreender - e muito.

Vinte anos depois de ter surpreendido o país e marcado a história da televisão portuguesa, a 1ª Companhia está de volta aos ecrãs da TVI, dia 1 de janeiro de 2026. A missão é a mesma: colocar um grupo de participantes à prova num ambiente de disciplina, resistência e superação.

Maria Botelho Moniz já está totalmente mergulhada no universo do novo reality show da TVI, Primeira Companhia, e fez questão de partilhar esse entusiasmo com os seguidores. A apresentadora recorreu ao Instagram para levantar um pouco - mas não demasiado - o véu sobre o que aí vem.

Numa publicação enigmática, Maria partilhou uma fotografia do chão coberto de areia, deixando no ar um ambiente de missão e desafio. Na legenda, não escondeu a emoção: «Hoje fui visitar a Base. Venho com os olhos a brilhar e a achar que vocês não estão preparados para o que aí vem! Amanhã conto tudo - ou quase tudo - no 2 às 10».

Fonte: Instagram

A mensagem rapidamente despertou a curiosidade dos fãs, que encheram a caixa de comentários com teorias, emojis e muitas expectativas. A referência à “Base” e os símbolos militares só vieram reforçar a ideia de que Primeira Companhia será um reality show fora do registo habitual, apostando num conceito mais físico, intenso e surpreendente.

As revelações prometidas por Maria Botelho Moniz serão feitas já na próxima emissão do Dois às 10, onde deverão ser conhecidos mais detalhes sobre o formato que promete marcar a grelha da TVI.

Uma coisa é certa: a contagem decrescente já começou — e a apresentadora garante que o público ainda não está preparado para o que aí vem.

 

Em entrevista exclusiva, Maria Botelho Moniz revela os desafios e a emoção de liderar o regresso de um dos programas mais marcantes da televisão portuguesa

Mas agora, a conduzir este regresso há muito aguardado, está Maria Botelho Moniz, uma das figuras mais queridas da estação. Entre expectativa, responsabilidade e entusiasmo, a apresentadora prepara-se para liderar um formato que traz consigo nostalgia, exigência e uma nova leitura do que significa sair da zona de conforto. Nesta entrevista exclusiva, Maria revela o que a motivou a aceitar o desafio, como encara a herança do programa e o que o público pode esperar desta nova versão de um clássico televisivo.

MC NEWS: Quando recebeste o convite para apresentar a “1.ª Companhia” qual foi a tua primeira reação?

MARIA: Fiquei muito entusiasmada. Lembro-me do formato quando era mais nova e achei logo maravilhoso trazer de volta a 1ª Companhia. Voltar aos realities e voltar a ter os meus meninos, porque eu ainda não os conheço, mas já os adotei (risos).

O último reality show que apresentaste foi um grande sucesso e recebeste um feedback extremamente positivo. Sentes, de alguma forma, o peso da responsabilidade ao regressar agora com a ‘1.ª Companhia’?

Sinto sempre o peso da responsabilidade porque acho que isso é ter respeito por aquilo que se faz e ter respeito pelo público, temos de sentir esse peso. Acho que sinto aqui uma coisinha extra, tenho de corresponder às expectativas porque o público já disse que gostava de me ver naquele lugar e agora não posso falhar a esse mesmo público. A responsabilidade está sempre lá, estou segura.

O que é que significa para ti assumir a apresentação de um formato que marcou uma época na televisão portuguesa há 20 anos?

Significa muito, fico muito contente e orgulhosa que num regresso de um formato que foi tão marcante me tenham escolhido a mim para o agarrar. Fico muito contente, mais ainda porque na sua versão original foi a Júlia Pinheiro que o apresentou e toda a gente sabe que eu tenho uma relação muito próxima com a Júlia, acho que isso ainda me traz mais responsabilidade. Vou agarrar um formato que não é feito há 20 anos, que a única pessoa que o apresentou é para mim uma enorme referência, portanto significa que fiz um bom trabalho, que a TVI acredita que tenho unhas para tocar esta guitarra e rédeas para agarrar esta tropa.

Este é um programa que coloca os concorrentes fora da zona de conforto. Sentes-te fora da tua também?

Acho que não. Depois de ter feito o Big Brother Verão e ter ficado com a certeza de que era capaz de agarrar um formato como este dos grandes realities acho que estou confortável. Aquilo que me pode tirar da minha zona de conforto é a linguagem, porque há uma linguagem muito própria, há aqui muitos termos militares que vou ter de me ambientar e também memorizar, mas tirando isso acho que estou tranquila.

A “1.ª Companhia” regressa num tempo em que os reality shows são muito diferentes dos de 2005. O que é que muda nesta nova versão?

Acho que na sua génese, na sua base não muda grande coisa. É o mesmo formato, o objetivo é o mesmo, o que pode acontecer aqui é a modernização de algumas coisas. Por exemplo, a forma como poderão ser feitas as nomeações, o que funcionava há 20 anos agora funcionará de maneira semelhante, mas com um toquezinho mais moderno. O público é diferente, já vota de uma maneira diferente. Acho que são esses pequenos ajustes, como em algumas coisas de dia-a-dia que serão afinadas, mas a base é mais ou menos a mesma.

O que é que mais te entusiasma pessoalmente neste regresso da “1.ª Companhia”?

Há muitas coisas que me entusiasmam (risos). Deixa-me muito entusiasmada este regresso estar nas minhas mãos porque lembro-me perfeitamente de acompanhar as duas temporadas que se fizeram da 1ª Companhia e depois nunca mais aconteceu, aconteceu em 2005 e nunca mais se fez. Saber que regressa agora, 20 anos depois nas minhas mãos deixa-me mesmo muito entusiasmada. Outra coisa que me entusiasma muito é chegar agora a uma faixa de público que nunca viu este formato. Os realities são transversais, chegamos a todas as idades, mas há aqui uma fatia grande do público de realities que nunca viu a 1ª Companhia, ou porque não eram nascidos ou eram muito pequeninos… e isso entusiasma-me muito, apresentar a esse público este formato que para eles é novo.

Sendo um formato tão rigoroso, sentes que vais mostrar uma faceta que o público ainda não conhece?

Acho que não. Gostava de te dizer que sim (risos) que agora vão conhecer um outro lado meu. Mas acho que público já me viu em várias vertentes e com várias facetas. E o reality anterior serviu também um bocadinho para isso. Viram-me fofinha, viram-me durona, portanto eu consegui ir mostrando várias facetas. Acho que neste eu vou estar muito do lado deles, porque eu estou mesmo a torcer para que lhes corra bem. Não só para que fiquem bem classificados, obviamente, mas porque isto é uma superação pessoal, ultrapassarem limites físicos e psicológicos. Por isso acho que se calhar me vão ver mais em modo chefe de claque do que anteriormente.

Se tivesses de participar como concorrente, qual é que achas que seria o teu maior desafio?

O maior desafio seriam as flexões (risos). Não consigo fazer uma flexão e já tentei muitas vezes. Ou as elevações que ainda são piores (risos). Ia lidar bem com acordar cedo, eu sou uma menina obediente, sempre fui boa aluna, portanto acho que seria uma boa recruta. A parte física é que talvez fosse o meu maior desafio.

Se pudesses deixar uma mensagem aos concorrentes, qual seria?

Divirtam-se. É sempre aquilo que eu digo, seja a quem se senta à minha frente num programa, seja aos concorrentes…, divirtam-se! Se eles se estiverem a divertir, se eles estiveram a gozar da experiência é quase como efeito borboleta, é aquele dominó que vem por aí fora. A equipa diverte-se com eles, eu divirto-me com eles, o público diverte-se e isto torna-se tudo uma bolha mágica e é isso que eu desejo, que eles se divirtam e que se superem, que acreditem que nós sabemos o que é que estamos a pedir e que eles são capazes de o fazer.

Depois deste desafio, o que gostarias de fazer a seguir?

Não sei… estou mesmo feliz com aquilo que me tem calhado na rifa. Sinto-me bem entregue, sinto que estou em boas mãos aqui na TVI e acho que saberão o que me dar a seguir. Estou expectante!

 Por fim: está pronta para comandar a “tropa” novamente?

Prontíssima!

Pode ver aqui a entrevista:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVI (@tvioficial)

