Este é o presente de Natal que o filho de Maria Botelho Moniz pediu. E não há em Portugal

Maria Botelho Moniz fez algumas revelações exclusivas de como será passado o Natal deste ano. Durante o momento, foi revelado qual o presente pedido por Vicente, o filho da apresentadora. Maria entrou em direto no ‘V+ Fama’, transmitido no V+ TVI, a 18 de dezembro.

Ao introduzir a apresentadora, Adriano Silva Martins referiu que Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, «já fala em inglês». A comunicadora confirmou e explicou o motivo: «Fala em inglês sim. Ele de manhã faz ali três horas num sítio de brincadeira para começar a socializar com alguns miúdos, em que uma das professoras só fala em inglês com eles, para eles também se irem familiarizando. E ele agora absorveu estas coisas e diz coisas como “yellow school bus”».

Foi precisamente essa expressão que esteve na origem de um pedido especial para o Natal. Em direto, Maria Botelho Moniz revelou o que o filho, de apenas dois anos, pediu ao Pai Natal: «Foi o que ele pediu para o Natal. O que é extraordinário. É aqueles autocarros da escola amarelos, típicos americanos. Ele deve ter visto aquilo em algum lado e disse que era o que ele queria. Disse-nos em inglês».

A apresentadora contou ainda que Pedro Bianchi Prata tratou rapidamente de satisfazer o desejo do filho: «O Pedro foi logo à internet, encontrou e já chegou. Já está embrulhado à espera dele».

A exatamente uma semana do Natal, Adriano Silva Martins quis também saber como será passada a quadra festiva. «Fazes cá em Lisboa?», perguntou. Maria explicou que a família vai dividir-se entre o Norte e a capital: «É dividido, porque o Pedro é do Porto e, portanto, vamos este domingo para cima, estamos lá três dias. No dia 24 ainda passamos lá até meio do dia, depois vimos para baixo para passar com a minha família».

Veja o momento:

Sem ideias para presentes de Natal? Ora veja na galeria acima qual a sugestão de Maria Botelho Moniz.

Em breve...

A 1 de janeiro chega ao pequeno ecrã, a “1.ª Companhia”, um dos programas de entretenimento mais marcantes de Portugal e que regressa agora com um conceito renovado, novos desafios e concorrentes prontos a surpreender o público.

Mais de duas décadas depois da sua primeira exibição, “1.ª Companhia” volta com uma casa completamente nova e regras inspiradas na vida militar. Os participantes vão viver como verdadeiros recrutas, sujeitos a disciplina, hierarquia e rotinas exigentes, num ambiente onde a resistência física e emocional será constantemente posta à prova. Um dos pormenores que promete gerar maior impacto é o facto de todos os concorrentes dormirem juntos, reforçando o espírito de grupo, e também de tensão.

A apresentação do formato fica a cargo de Maria Botelho Moniz, que assume o papel de “major” desta nova edição. Durante uma conversa no programa “Dois às 10”, a apresentadora revelou que o elenco inclui personalidades inesperadas, algumas pouco habituadas a este tipo de desafio televisivo. Maria Botelho Moniz confirmou ainda o regresso de José Moutinho, que volta a vestir a farda para assumir o papel de comandante dos recrutas.

Este regresso tem um significado especial para Maria Botelho Moniz, que mantém uma ligação afetiva ao formato desde a sua primeira versão. Na altura, “1.ª Companhia” revelou nomes que viriam a marcar a televisão portuguesa, como Diana Chaves, Ruth Marlene e Cristina Areia, além de momentos que ficaram gravados na memória coletiva dos telespectadores.

Recorde, nos vídeos em baixo, alguns momentos do famoso reality show.

Agora, a TVI promete uma versão mais atual, com novas dinâmicas e uma abordagem ainda mais próxima da exigência real da vida militar, sem perder a componente emocional que conquistou o público no passado.

A estreia está marcada para 1 de janeiro e promete trazer nostalgia, surpresa e emoções fortes logo no arranque de 2026, com Maria Botelho Moniz a comandar um dos formatos mais aguardados do ano.