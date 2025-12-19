Este é o presente de Natal que o filho de Maria Botelho Moniz pediu. E não há em Portugal

Ao Minuto

16:35
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada" - Big Brother
01:07

O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"

16:02
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado... - Big Brother
03:26

Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...

15:53
A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...» - Big Brother
06:10

A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...»

14:55
«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana - Big Brother
07:07

«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana

14:42
Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências» - Big Brother
10:39

Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências»

14:41
Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...» - Big Brother
10:39

Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...»

13:01
Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas - Big Brother
00:55

Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas

12:58
Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...» - Big Brother
02:20

Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...»

12:37
Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente» - Big Brother
01:27

Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente»

12:35
"Besties" fazem as pazes? Leandro deixa cair a capa e elogia Pedro: «Ele é muito...» - Big Brother
03:40

"Besties" fazem as pazes? Leandro deixa cair a capa e elogia Pedro: «Ele é muito...»

12:30
Alegria da casa! Inês rendida à postura de Leandro - Big Brother
01:26

Alegria da casa! Inês rendida à postura de Leandro

12:29
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...» - Big Brother
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

12:28
Fábio desfaz-se em elogios a Inês: «És bastante leal. Foste a mais inteligente» - Big Brother
02:20

Fábio desfaz-se em elogios a Inês: «És bastante leal. Foste a mais inteligente»

12:25
«Tem muita paciência, sei que não sou fácil...»: Liliana declara-se a Fábio - Big Brother
01:07

«Tem muita paciência, sei que não sou fácil...»: Liliana declara-se a Fábio

12:23
Inesperado! Marisa deixa palavras de amor a Liliana: «É uma menina meiguinha» - Big Brother
02:12

Inesperado! Marisa deixa palavras de amor a Liliana: «É uma menina meiguinha»

12:22
Pedro elogia Marisa e deixa-a emocionada: «Aguentou muita coisa» - Big Brother
01:48

Pedro elogia Marisa e deixa-a emocionada: «Aguentou muita coisa»

12:12
Imparáveis! Leandro e Liliana entram em nova discussão: «Está calada e pega na vassoura» - Big Brother
03:16

Imparáveis! Leandro e Liliana entram em nova discussão: «Está calada e pega na vassoura»

12:07
Fábio e Liliana falam do futuro: «Temos de aguentar até terminar e lá fora logo se vê» - Big Brother
01:15

Fábio e Liliana falam do futuro: «Temos de aguentar até terminar e lá fora logo se vê»

11:39
Pedro tem medo de sair? Fábio acredita que sim e vai mais longe: «Fez um discurso de despedida» - Big Brother
03:38

Pedro tem medo de sair? Fábio acredita que sim e vai mais longe: «Fez um discurso de despedida»

11:37
«Estás com medo, triste?»: Fábio confronta Liliana com o que podem encontrar cá fora - Big Brother
01:43

«Estás com medo, triste?»: Fábio confronta Liliana com o que podem encontrar cá fora

11:32
Fábio não escapa às farpas de Marisa: «Amigos assim não quero. A fazer o que faz...» - Big Brother
01:40

Fábio não escapa às farpas de Marisa: «Amigos assim não quero. A fazer o que faz...»

11:31
Pedro mostra-se triste com as críticas de Fábio: «Preferi não responder, não fazer jogo sujo» - Big Brother
03:35

Pedro mostra-se triste com as críticas de Fábio: «Preferi não responder, não fazer jogo sujo»

11:31
Marisa implacável com Fábio após críticas a Pedro: «Se olhasse mais para a relação dele...» - Big Brother
03:35

Marisa implacável com Fábio após críticas a Pedro: «Se olhasse mais para a relação dele...»

11:22
Fábio defende-se dos ataques dos colegas: «Vivi muito para a Liliana, mas não deixei de...» - Big Brother
02:32

Fábio defende-se dos ataques dos colegas: «Vivi muito para a Liliana, mas não deixei de...»

11:22
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro» - Big Brother
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Este é o presente de Natal que o filho de Maria Botelho Moniz pediu. E não há em Portugal

  • Secret Story
  • Hoje às 10:25
Este é o presente de Natal que o filho de Maria Botelho Moniz pediu. E não há em Portugal - Big Brother

Maria Botelho Moniz revelou em direto no ‘V+ Fama’ um detalhe ternurento sobre o filho, Vicente, de dois anos: além de já falar inglês, fez um pedido muito especial para o Natal - e disse-o mesmo noutra língua.

Maria Botelho Moniz fez algumas revelações exclusivas de como será passado o Natal deste ano. Durante o momento, foi revelado qual o presente pedido por Vicente, o filho da apresentadora. Maria entrou em direto no ‘V+ Fama’, transmitido no V+ TVI, a 18 de dezembro.

Ao introduzir a apresentadora, Adriano Silva Martins referiu que Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, «já fala em inglês». A comunicadora confirmou e explicou o motivo: «Fala em inglês sim. Ele de manhã faz ali três horas num sítio de brincadeira para começar a socializar com alguns miúdos, em que uma das professoras só fala em inglês com eles, para eles também se irem familiarizando. E ele agora absorveu estas coisas e diz coisas como “yellow school bus”».

Foi precisamente essa expressão que esteve na origem de um pedido especial para o Natal. Em direto, Maria Botelho Moniz revelou o que o filho, de apenas dois anos, pediu ao Pai Natal: «Foi o que ele pediu para o Natal. O que é extraordinário. É aqueles autocarros da escola amarelos, típicos americanos. Ele deve ter visto aquilo em algum lado e disse que era o que ele queria. Disse-nos em inglês».

A apresentadora contou ainda que Pedro Bianchi Prata tratou rapidamente de satisfazer o desejo do filho: «O Pedro foi logo à internet, encontrou e já chegou. Já está embrulhado à espera dele».

A exatamente uma semana do Natal, Adriano Silva Martins quis também saber como será passada a quadra festiva. «Fazes cá em Lisboa?», perguntou. Maria explicou que a família vai dividir-se entre o Norte e a capital: «É dividido, porque o Pedro é do Porto e, portanto, vamos este domingo para cima, estamos lá três dias. No dia 24 ainda passamos lá até meio do dia, depois vimos para baixo para passar com a minha família».

Veja o momento:

Sem ideias para presentes de Natal? Ora veja na galeria acima qual a sugestão de Maria Botelho Moniz.

 

Em breve...

A 1 de janeiro chega ao pequeno ecrã, a “1.ª Companhia”, um dos programas de entretenimento mais marcantes de Portugal e que regressa agora com um conceito renovado, novos desafios e concorrentes prontos a surpreender o público.

Mais de duas décadas depois da sua primeira exibição, “1.ª Companhia” volta com uma casa completamente nova e regras inspiradas na vida militar. Os participantes vão viver como verdadeiros recrutas, sujeitos a disciplina, hierarquia e rotinas exigentes, num ambiente onde a resistência física e emocional será constantemente posta à prova. Um dos pormenores que promete gerar maior impacto é o facto de todos os concorrentes dormirem juntos, reforçando o espírito de grupo, e também de tensão.

A apresentação do formato fica a cargo de Maria Botelho Moniz, que assume o papel de “major” desta nova edição. Durante uma conversa no programa “Dois às 10”, a apresentadora revelou que o elenco inclui personalidades inesperadas, algumas pouco habituadas a este tipo de desafio televisivo. Maria Botelho Moniz confirmou ainda o regresso de José Moutinho, que volta a vestir a farda para assumir o papel de comandante dos recrutas.

 

Este regresso tem um significado especial para Maria Botelho Moniz, que mantém uma ligação afetiva ao formato desde a sua primeira versão. Na altura, “1.ª Companhia” revelou nomes que viriam a marcar a televisão portuguesa, como Diana Chaves, Ruth Marlene e Cristina Areia, além de momentos que ficaram gravados na memória coletiva dos telespectadores.

Recorde, nos vídeos em baixo, alguns momentos do famoso reality show.

 

Agora, a TVI promete uma versão mais atual, com novas dinâmicas e uma abordagem ainda mais próxima da exigência real da vida militar, sem perder a componente emocional que conquistou o público no passado.

A estreia está marcada para 1 de janeiro e promete trazer nostalgia, surpresa e emoções fortes logo no arranque de 2026, com Maria Botelho Moniz a comandar um dos formatos mais aguardados do ano.

