Assim é a cozinha de Maria Botelho Moniz num dia normal

Maria Botelho Moniz presenteou os seguidores com um registo da sua cozinha «em família», num dia como tantos outros, em que está acompanhada pelo noivo, Pedro Bianchi Prata e pelo filho Vicente, que faz dois anos no próximo mês de novembro.

«Um frame de família apanhado por uma amiga que ficou em nossa casa uma semana. O Pedro a dar o jantar ao Vicente e eu a preparar tudo para recebermos um pequeno grupo para o último churrasco do ano. A vida de uma família, a minha. Da qual me orgulho todos os dias ❤️», escreveu a apresentadora no Instagram.

Maria Botelho Moniz é uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa, mas é fora do ecrã que vive o papel que mais a realiza: o de mãe e companheira. Ao lado do marido, o piloto Pedro Bianchi Prata, Maria construiu uma família bonita, marcada pela cumplicidade e pela serenidade.

O casal, que sempre se mostrou discreto, vive uma relação sólida e cúmplice, feita de apoio mútuo e de partilha genuína. Em 2023, nasceu o primeiro filho de ambos, o pequeno Vicente, que veio encher de luz e alegria a vida de Maria e Pedro.

Desde então, a apresentadora tem partilhado, com a honestidade que a caracteriza, os altos e baixos da maternidade. Entre gravações e corridas, a família procura sempre tempo para o essencial: os momentos simples, as gargalhadas e os gestos de ternura que definem o seu lar.

Unidos pelo amor e pelo respeito, Maria, Pedro e Vicente formam uma das famílias mais queridas do panorama nacional, um exemplo de que a felicidade se encontra nas coisas mais autênticas e verdadeiras. Percorra a galeria que preparámos para si e veja esta e outras imagens dos três.