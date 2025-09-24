«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

Maria Botelho Moniz brindou os fãs com uma fotografia muito especial do filho Vicente, mas desta vez o menino não surge sozinho. Nesta terça-feira, 23 de setembro, a apresentadora partilhou um registo fotográfico em que mostra a sua mãe com o seu filho nos braços.

«Colo de avó é sempre o melhor», escreveu a comunicadora da TVI, na descrição da foto, divulgada no Instagram.

Os fãs ficaram rendidos à imagem e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. «Os avós deveriam de ser eternos❤️», «Ainda não inventaram nada melhor que o colo dos avós ❤️», «Foto linda avó e neto❤️», «Que foto linda não há nada melhor do que as avós 😍», «Colinho de avó é uma maravilha», «Momentos doces ❤️», «Avó é mãe com açúcar... 😍», pode ler-se.

Pedro Bianchi Prata, o noivo de Maria Botelho Moniz, também não ficou indiferente à fotografia amorosa e comentou com um emoji em forma de coração.