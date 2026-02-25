«Acorda e faz continência»: Filho de Maria Botelho Moniz imita momentos da 1.ª Companhia e derrete a mãe

O pequeno Vicente parece ter sido um dos maiores fãs de 1.ª Companhia. Pelo menos é o que garante a mãe, Maria Botelho Moniz, que partilhou episódios caricatos vividos em casa após o fim do programa.

À margem da gala do 33.º aniversário da TVI, que decorreu no sábado, dia 21, a apresentadora falou com os jornalistas na passadeira vermelha e recordou a forma entusiasmada como o filho, de dois anos, acompanhou o reality show que conduziu.

Segundo contou, o menino não só assistia atento como começou a reproduzir alguns dos momentos mais marcantes do formato. “Agora acorda e diz ‘Companhia’ e faz continência”, revelou, entre gargalhadas.

As referências não ficaram por aí. Maria explicou que Vicente também aprendeu o famoso “Hop”, que acompanha com um pequeno salto. Além disso, houve dias em que a sala lá de casa se transformou quase num quartel improvisado, com o pequeno a marchar de um lado para o outro.

Divertida, a apresentadora assumiu que o filho foi absorvendo “pequenas coisas” ao longo das emissões e que ficou verdadeiramente rendido à experiência. Quanto aos horários exigentes, Maria confessa que concilia com o pai de Vicente, Pedro Bianchi Prata.