De férias, Maria Botelho Moniz ruma a um dos destinos mais luxuosos do mundo em ótima companhia

Maria Botelho Moniz está a aproveitar uns merecidos dias de descanso nas Maldivas, na companhia de Pedro Bianchi Prata e do filho de ambos, o pequeno Vicente. A apresentadora partilhou nas redes sociais uma sequência de fotografias ternurentas da família, acompanhada da legenda: «O verão que não tivemos. ❤️🐠». Recorde que, Maria Botelho Moniz foi pedida em casamento por Pedro Biachi Prata nas Maldivas há mais de 3 anos.

A frase não passou despercebida, sobretudo porque Maria esteve à frente do Big Brother Verão, o que a deixou sem oportunidade para gozar férias durante a época estival. Agora, já longe das câmaras e do ritmo intenso das galas, a apresentadora está finalmente a usufruir de momentos de tranquilidade e de tempo em família.

O noivo da apresentadora, aproveitou também para se manifestar nas redes sociais e partilhou um vídeo do filho Vicente com a seguinte legenda:

«Depois de muitos meses de trabalho e de não termos conseguido férias no verão, finalmente parámos uns dias para estar em família.

Areia, mar, sol e zero preocupações. Só nós.

E o melhor de tudo: ver o Vicente a brincar na areia, a fazer castelinhos, a correr para o mar e a saltar nas poças de água — simplesmente a ser uma criança feliz.

Estes momentos valem tudo. ❤️🏖️»

O descanso, no entanto, terá curta duração. Maria Botelho Moniz prepara-se para regressar ao ecrã já a 1 de janeiro de 2026, data em que assumirá a condução do novo programa da TVI, “A Primeira Companhia”, marcando o arranque do ano com um novo desafio profissional.