Festa de sonho e amor. Maria Botelho Moniz recebe dedicatória em dia especial: «Fez-me perceber o que é felicidade»

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Maria Botelho Moniz celebra 42 anos com declaração apaixonada de Pedro Bianchi Prata: «Ser pai ao teu lado fez-me perceber o que é a felicidade».

Maria Botelho Moniz viveu um dia especial esta quinta-feira, 26 de março, ao celebrar o seu 42.º aniversário. A data não passou despercebida nas redes sociais, onde a apresentadora da TVI foi surpreendida com inúmeras mensagens de carinho de fãs, amigos e familiares.

Entre as várias homenagens, destacou-se a de Pedro Bianchi Prata, que assinalou o momento de forma particularmente emotiva. Na sua conta de Instagram, partilhou várias fotografias ao lado da companheira e do filho de ambos, Vicente, de dois anos, acompanhadas por uma declaração sentida.

Na legenda, o piloto escreveu: «Parabéns, Maria. Obrigado por tudo. Por seres a mãe incrível que és para o Vicente e por me dares a oportunidade de viver isto contigo. Ser pai ao teu lado fez-me perceber o que é mesmo a felicidade. Love you», palavras que rapidamente conquistaram os seguidores.

Mais tarde, foi a própria aniversariante quem abriu as portas da celebração. Maria Botelho Moniz partilhou um conjunto de imagens da festa intimista que reuniu os mais próximos, mostrando alguns dos momentos mais especiais da noite. Veja-as na galeria acima.

Entre os registos, houve um instante que não passou despercebido: o pequeno Vicente a cantar os parabéns à mãe, num momento que reflete a fase feliz que a apresentadora atravessa. Na publicação, Maria limitou-se a escrever «42.», deixando as imagens falar por si.

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