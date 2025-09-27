Maria Botelho Moniz pública foto da mãe…. Em muito boa companhia

Maria Botelho Moniz voltou a encantar os seguidores ao revelar um registo muito especial de família. Esta terça-feira, 23 de setembro, a apresentadora da TVI partilhou no Instagram uma fotografia do pequeno Vicente, mas, desta vez, o bebé não surge sozinho.

Na imagem, pode ver-se o menino ao colo da avó, num momento carregado de ternura e cumplicidade. Orgulhosa, Maria legendou o momento com uma frase simples, mas cheia de sentimento: «Colo de avó é sempre o melhor».

A partilha rapidamente conquistou a atenção dos fãs, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho, elogiando não só a beleza do bebé como também a doçura do registo familiar.