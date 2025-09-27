Maria Botelho Moniz pública foto da mãe…. Em muito boa companhia

Ao Minuto

22:41
Ana arrasa Lídia: «És uma miúda muito influenciável» - Big Brother
10:02

Ana arrasa Lídia: «És uma miúda muito influenciável»

22:26
Joana passa-se, vira costas e abandona discussão com os colegas: «Não vale a pena estar aqui a bater na mesma tecla» - Big Brother
05:53

Joana passa-se, vira costas e abandona discussão com os colegas: «Não vale a pena estar aqui a bater na mesma tecla»

22:25
Caos na hora de jantar por causa de atitudes de Lídia! Saiba o que está a acontecer - Big Brother
18:30

Caos na hora de jantar por causa de atitudes de Lídia! Saiba o que está a acontecer

22:05
Lídia para Joana: «Falhei contigo, não há desculpa» - Big Brother
08:28

Lídia para Joana: «Falhei contigo, não há desculpa»

22:00
Joana confronta Lídia: «Se tu me mentes à descarada...» - Big Brother
05:08

Joana confronta Lídia: «Se tu me mentes à descarada...»

21:48
Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal» - Big Brother
11:18

Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal»

21:36
Liliana no limite com triângulo amoroso? Fábio consola: «Que cara é essa?» - Big Brother
07:15

Liliana no limite com triângulo amoroso? Fábio consola: «Que cara é essa?»

19:56
Grupo de Dylan combina nomações contra grupo de Leandro? Veja o que está a acontecer - Big Brother
02:14

Grupo de Dylan combina nomações contra grupo de Leandro? Veja o que está a acontecer

19:55
Fábio tem medo que Liliana lhe faça, o que está a fazer ao noivo que tem cá fora - Big Brother
03:23

Fábio tem medo que Liliana lhe faça, o que está a fazer ao noivo que tem cá fora

19:54
Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns» - Big Brother
02:45

Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns»

19:51
Raquel e Ana Cristina arrasam Vera pelas costas: «Conteúdo zero» - Big Brother
01:50

Raquel e Ana Cristina arrasam Vera pelas costas: «Conteúdo zero»

19:40
Concorrentes pregam partida a Marisa Susana e esta reage: «Vão fazer piada com a vizinha» - Big Brother
04:55

Concorrentes pregam partida a Marisa Susana e esta reage: «Vão fazer piada com a vizinha»

19:33
Concorrentes arrasam Marisa Susana depois da situação do gelo: «Não foste justa» - Big Brother
03:54

Concorrentes arrasam Marisa Susana depois da situação do gelo: «Não foste justa»

19:33
Marisa Susana regressa à casa depois de ter deixado os colegas exaltados - Big Brother
03:10

Marisa Susana regressa à casa depois de ter deixado os colegas exaltados

18:58
Francisco Monteiro arrasa Liliana: «Acho isso uma vergonha» - Big Brother
02:34

Francisco Monteiro arrasa Liliana: «Acho isso uma vergonha»

18:53
A sentir-se atraída por Fábio e com noivo cá fora, Liliana desaba em lágrimas - Big Brother
03:42

A sentir-se atraída por Fábio e com noivo cá fora, Liliana desaba em lágrimas

18:52
No meio de um triângulo amoroso, Liliana desaba: «Sinto-me muito estranha» - Big Brother
03:10

No meio de um triângulo amoroso, Liliana desaba: «Sinto-me muito estranha»

18:40
Liliana faz revelação sobre um colega: «Foi um pessoa que me desiludiu» - Big Brother
04:05

Liliana faz revelação sobre um colega: «Foi um pessoa que me desiludiu»

18:39
Vera: «Vou sentir ciúmes de uma Ana Cristina porque razão?» - Big Brother
03:03

Vera: «Vou sentir ciúmes de uma Ana Cristina porque razão?»

18:25
Concorrentes riem à gargalhada com resposta de Rui a Vera - Big Brother
03:36

Concorrentes riem à gargalhada com resposta de Rui a Vera

18:13
Inês confronta Vera depois de aproximação: «Quero entender o que se passa na tua cabeça» - Big Brother
06:23

Inês confronta Vera depois de aproximação: «Quero entender o que se passa na tua cabeça»

17:52
Relação de Liliana e Fábio alvo de comentários! Concorrente reage: «Estou sempre a ouvir isto de manhã à noite» - Big Brother
01:48

Relação de Liliana e Fábio alvo de comentários! Concorrente reage: «Estou sempre a ouvir isto de manhã à noite»

17:43
Liliana acusa Fábio de jogo de casal: «O jogo do Fábio ia sempre passar por aí» - Big Brother
13:44

Liliana acusa Fábio de jogo de casal: «O jogo do Fábio ia sempre passar por aí»

17:23
Lídia faz revelação insólita: «Hoje vi um espírito aqui» - Big Brother
03:37

Lídia faz revelação insólita: «Hoje vi um espírito aqui»

16:50
Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação - Big Brother

Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Maria Botelho Moniz pública foto da mãe…. Em muito boa companhia

  • Secret Story
  • Ontem às 20:16
Maria Botelho Moniz pública foto da mãe…. Em muito boa companhia - Big Brother

Maria Botelho Moniz emocionou os seguidores ao partilhar uma fotografia única do filho Vicente nos braços da avó.

Maria Botelho Moniz voltou a encantar os seguidores ao revelar um registo muito especial de família. Esta terça-feira, 23 de setembro, a apresentadora da TVI partilhou no Instagram uma fotografia do pequeno Vicente, mas, desta vez, o bebé não surge sozinho.

Na imagem, pode ver-se o menino ao colo da avó, num momento carregado de ternura e cumplicidade. Orgulhosa, Maria legendou o momento com uma frase simples, mas cheia de sentimento: «Colo de avó é sempre o melhor».

A partilha rapidamente conquistou a atenção dos fãs, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho, elogiando não só a beleza do bebé como também a doçura do registo familiar.

Relacionados

«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

O pormenor mais interessante do álbum de fotografias das férias de sonho de Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz assinala despedida do Big Brother e fãs reagem em peso
Temas: Maria Botelho Moniz

Fora da Casa

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

Há 3h e 36min
Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

Há 3h e 48min
Sexy e confiante: Marcia Soares revela a verdadeira receita para a cura da tristeza, ressaca e mau-olhado

Sexy e confiante: Marcia Soares revela a verdadeira receita para a cura da tristeza, ressaca e mau-olhado

Ontem às 21:49
Estas são provavelmente as fotografias mais sensuais de sempre de Marcia Soares

Estas são provavelmente as fotografias mais sensuais de sempre de Marcia Soares

Ontem às 21:32
Catarina Miranda manda 'farpa' aos haters e mostra-se ao lado de Afonso Leitão: «A vida ultimamente»

Catarina Miranda manda 'farpa' aos haters e mostra-se ao lado de Afonso Leitão: «A vida ultimamente»

Ontem às 19:03
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Ontem às 18:46
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

Ontem às 17:42
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

24 set, 11:29
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Ontem às 18:46
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

Ontem às 16:39
Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns»
02:45

Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns»

Ontem às 19:54
Ver Mais

Notícias

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

Há 3h e 36min
Sexy e confiante: Marcia Soares revela a verdadeira receita para a cura da tristeza, ressaca e mau-olhado

Sexy e confiante: Marcia Soares revela a verdadeira receita para a cura da tristeza, ressaca e mau-olhado

Ontem às 21:49
Maria Botelho Moniz pública foto da mãe…. Em muito boa companhia

Maria Botelho Moniz pública foto da mãe…. Em muito boa companhia

Ontem às 20:16
Catarina Miranda manda 'farpa' aos haters e mostra-se ao lado de Afonso Leitão: «A vida ultimamente»

Catarina Miranda manda 'farpa' aos haters e mostra-se ao lado de Afonso Leitão: «A vida ultimamente»

Ontem às 19:03
«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

Ontem às 17:42
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em "ilha paradísiaca", Francisco Monteiro em foto sensual com mulher especial: "Maravilhosa!"

Em "ilha paradísiaca", Francisco Monteiro em foto sensual com mulher especial: "Maravilhosa!"

Ontem às 21:44
Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares anuncia: "Parto com a certeza de que o melhor ainda está para vir"

Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares anuncia: "Parto com a certeza de que o melhor ainda está para vir"

Ontem às 21:19
Após 7 anos, Francisco Nunes e Liliana Aguiar vivem o "início de uma nova etapa"!

Após 7 anos, Francisco Nunes e Liliana Aguiar vivem o "início de uma nova etapa"!

Ontem às 20:46
Maria Botelho Moniz faz despedida emotiva... e comove tudo e todos: "Que vá com Deus"

Maria Botelho Moniz faz despedida emotiva... e comove tudo e todos: "Que vá com Deus"

Ontem às 16:12
Carina Frias já não é mais a mesma: ex-concorrente do "Big Brother" passa por procedimento estético no rosto!

Carina Frias já não é mais a mesma: ex-concorrente do "Big Brother" passa por procedimento estético no rosto!

Ontem às 11:17
Ver Mais Outros Sites