É oficial: Já sabemos quem vai apresentar o "Big Brother Verão". E revelamos tudo

A TVI já confirmou: Maria Botelho Moniz será novamente a cara do Big Brother Verão. A estação de Queluz de Baixo anunciou o regresso da apresentadora ao formato, reforçando a sua ligação a um dos reality shows mais emblemáticos da televisão nacional.

Depois de ter conduzido a edição do verão passado, Maria Botelho Moniz volta assim a assumir os comandos do programa, que promete trazer novos concorrentes e muitas surpresas. Segundo o comunicado oficial, a apresentadora irá «acompanhar de perto todos os momentos intensos e inesperados vividos dentro da casa mais vigiada do país».

Entusiasmada com o regresso, Maria Botelho Moniz não escondeu a felicidade: «Estou super feliz por voltar aos comandos do Big Brother Verão, adorei o que vivemos no ano passado e este ano já estamos a preparar novidades e novas formas de surpreender o público e os novos corajosos que se vão entregar a esta aventura!».

«Pela primeira vez vou “agarrar” um grupo de concorrentes anónimos e isso traz toda uma nova camada ao desafio que é apresentar um reality, o que me deixa também muito entusiasmada. Estou desejosa de conhecer os habitantes da Casa e de ser surpreendida por eles!», acrescentou a apresentadora, citada na mesma nota.

Uma das grandes novidades desta edição passa precisamente pelo elenco, que será composto por concorrentes anónimos, algo que acrescenta um novo nível de imprevisibilidade ao formato e que promete conquistar os espectadores.

Com este anúncio, a TVI volta a apostar numa das suas apresentadoras mais reconhecidas para liderar um formato que continua a marcar gerações — e tudo indica que o Big Brother Verão está preparado para aquecer novamente os serões dos portugueses.

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