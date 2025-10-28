Maria Botelho Moniz tem a receita perfeita para animar qualquer um em dia de chuva

Maria Botelho Moniz decidiu adoçar um dia cinzento com uma sugestão irresistível. A apresentadora partilhou no Instagram uma receita perfeita para animar os dias de chuva: uns quadrados de lima, também conhecidos como a clássica Key Lime Pie.
«Para alegrar o vosso dia de chuva deixo-vos uns quadrados de lima 🍋🟩 ou se quiserem, a famosa Key Lime Pie 💚 receita aqui em baixo!», escreveu Maria, acompanhando a publicação com imagens da sobremesa.
A receita é simples e promete conquistar fãs de sabores cítricos e refrescantes.
Quadrados / Tarte de Lima
Base:
-
200 g (1 pacote) de bolacha Maria ou torrada
-
2 colheres de sopa (30 g) de açúcar amarelo
-
1/3 cup (75 g) de manteiga derretida
Recheio:
-
1 lata de leite condensado
-
1 ovo grande
-
2 gemas
-
1 colher de chá de extrato de baunilha
-
1/2 cup (120 ml) de sumo de lima
-
1/3 cup (75 g) de iogurte grego
-
1/4 cup (50 g) de açúcar
-
Raspas de lima
Topping:
-
1 cup (230 g) de natas para bater
-
1 colher de sopa (15 g) de açúcar em pó
-
Raspas e fatias de lima para decorar
Modo de preparação:
-
Pré-aqueça o forno a 180 °C.
-
Misture os ingredientes da base, forre uma forma e leve ao forno durante 15 minutos.
-
Para o recheio, bata o leite condensado, o ovo, as gemas e a baunilha até obter um creme. Junte o sumo de lima, o iogurte, as raspas e, por fim, o açúcar.
-
Verta o recheio sobre a base (mesmo que ainda esteja morna). Reduza a temperatura do forno para 160 °C e coza durante 15 a 20 minutos, até o creme assentar.
-
Deixe arrefecer completamente e leve ao frigorífico durante cerca de 4 horas.
-
Para o topping, bata as natas até engrossarem, adicione o açúcar em pó e continue a bater até formar picos firmes.
-
Espalhe sobre a tarte, decore com raspas e fatias fininhas de lima e sirva bem fria.
Com este toque doce e ácido, Maria Botelho Moniz provou que não há mau tempo que resista a uma boa sobremesa caseira. Uma verdadeira receita de conforto para saborear enquanto a chuva cai lá fora.