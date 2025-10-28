Maria Botelho Moniz tem a receita perfeita para animar qualquer um em dia de chuva

Maria Botelho Moniz decidiu adoçar um dia cinzento com uma sugestão irresistível. A apresentadora partilhou no Instagram uma receita perfeita para animar os dias de chuva: uns quadrados de lima, também conhecidos como a clássica Key Lime Pie.

«Para alegrar o vosso dia de chuva deixo-vos uns quadrados de lima 🍋‍🟩 ou se quiserem, a famosa Key Lime Pie 💚 receita aqui em baixo!», escreveu Maria, acompanhando a publicação com imagens da sobremesa.

A receita é simples e promete conquistar fãs de sabores cítricos e refrescantes.

Quadrados / Tarte de Lima

Base:

200 g (1 pacote) de bolacha Maria ou torrada

2 colheres de sopa (30 g) de açúcar amarelo

1/3 cup (75 g) de manteiga derretida

Recheio:

1 lata de leite condensado

1 ovo grande

2 gemas

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 cup (120 ml) de sumo de lima

1/3 cup (75 g) de iogurte grego

1/4 cup (50 g) de açúcar

Raspas de lima

Topping:

1 cup (230 g) de natas para bater

1 colher de sopa (15 g) de açúcar em pó

Raspas e fatias de lima para decorar

Modo de preparação:

Pré-aqueça o forno a 180 °C. Misture os ingredientes da base, forre uma forma e leve ao forno durante 15 minutos. Para o recheio, bata o leite condensado, o ovo, as gemas e a baunilha até obter um creme. Junte o sumo de lima, o iogurte, as raspas e, por fim, o açúcar. Verta o recheio sobre a base (mesmo que ainda esteja morna). Reduza a temperatura do forno para 160 °C e coza durante 15 a 20 minutos, até o creme assentar. Deixe arrefecer completamente e leve ao frigorífico durante cerca de 4 horas. Para o topping, bata as natas até engrossarem, adicione o açúcar em pó e continue a bater até formar picos firmes. Espalhe sobre a tarte, decore com raspas e fatias fininhas de lima e sirva bem fria.

Com este toque doce e ácido, Maria Botelho Moniz provou que não há mau tempo que resista a uma boa sobremesa caseira. Uma verdadeira receita de conforto para saborear enquanto a chuva cai lá fora.