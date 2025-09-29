Maria Botelho Moniz mostra altar para o pai… E o filho surpreende com gesto único

Maria Botelho Moniz mantém um altar com santos e memórias do pai falecido.

O filho Vicente acrescentou um boneco Bumblebee ao espaço.

«Bem-vindo ao grupo», reagiu a apresentadora, divertida com o gesto.

Maria Botelho Moniz mostrou uma imagem do seu altar familiar, onde costuma reunir figuras religiosas e uma fotografia antiga em que surge em bebé ao colo do falecido pai.

Desta vez, porém, o detalhe não passou despercebido: o pequeno Vicente decidiu acrescentar um boneco do Bumblebee, personagem dos Transformers, ao espaço carregado de simbolismo.

Com humor e ternura, Maria escreveu na legenda: «Diz-me que tens uma criança pequena sem me dizeres que tens uma criança pequena. Senhor Bumblebee, bem-vindo ao grupo».

Veja aqui a partilha:

O gesto arrancou sorrisos aos seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios e mensagens de carinho, destacando a inocência de Vicente e a forma bonita como a apresentadora partilha a vida familiar.