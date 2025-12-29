É assim que vai ser a passagem de ano de Maria Botelho Moniz: Surpreendente

Ao Minuto

14:46
Liliana volta a falar do ex-noivo Zé: «Se pudesse apagar o pedido de casamento...»
02:27

Liliana volta a falar do ex-noivo Zé: «Se pudesse apagar o pedido de casamento...»

14:43
Inês recorda o "ex": «Tentei dar uma oportunidade, devia ter posto um ponto final»
01:32

Inês recorda o "ex": «Tentei dar uma oportunidade, devia ter posto um ponto final»

14:29
Pedro "defende" ex-noivo Zé para atacar Liliana?: «Fizeste o que fizeste e nem pediste desculpa»
04:19

Pedro "defende" ex-noivo Zé para atacar Liliana?: «Fizeste o que fizeste e nem pediste desculpa»

14:25
Pedro e Liliana em troca de acusações: «Tento mudar e peço desculpa, já tu erras e orgulhas-te»
01:17

Pedro e Liliana em troca de acusações: «Tento mudar e peço desculpa, já tu erras e orgulhas-te»

14:21
Pedro pede perdão a Marisa: «Por ter faltado ao respeito, fiz o que fiz...»
01:53

Pedro pede perdão a Marisa: «Por ter faltado ao respeito, fiz o que fiz...»

14:19
Marisa lança farpa afiada a ex-concorrente: «Dou um voto de confiança, só vejo tudo bonito e depois...»
02:59

Marisa lança farpa afiada a ex-concorrente: «Dou um voto de confiança, só vejo tudo bonito e depois...»

14:17
Cláudio Ramos enerva-se e levanta a voz por causa de Pedro: «Ele é assim com todas as mulheres»

Cláudio Ramos enerva-se e levanta a voz por causa de Pedro: «Ele é assim com todas as mulheres»

14:14
Liliana lança desabafo impactante e lembra o "ex": «Quero deixar as más recordações...»
01:10

Liliana lança desabafo impactante e lembra o "ex": «Quero deixar as más recordações...»

14:11
Emocionada, Inês faz confissão especial: «Sou mais forte...»
01:01

Emocionada, Inês faz confissão especial: «Sou mais forte...»

13:57
Em lágrimas, Marisa fala sozinha sobre «O verdadeiro Pedro»
02:51

Em lágrimas, Marisa fala sozinha sobre «O verdadeiro Pedro»

13:55
Marisa não tem dúvidas: O pedido de desculpas de Pedro Jorge é falso
03:48

Marisa não tem dúvidas: O pedido de desculpas de Pedro Jorge é falso

13:50
Pedido de desculpas acaba em lágrimas: «Não te conheço aqui»
01:06

Pedido de desculpas acaba em lágrimas: «Não te conheço aqui»

13:46
Imperdível: Marisa e Pedro de costas voltadas
09:24

Imperdível: Marisa e Pedro de costas voltadas

13:08
Mágoa: Marisa não esquece a Gala de ontem e desabafa sobre Pedro Jorge
01:46

Mágoa: Marisa não esquece a Gala de ontem e desabafa sobre Pedro Jorge

12:32
O calor voltou à Malveira! Liliana e Inês despedem-se da piscina em grande
03:08

O calor voltou à Malveira! Liliana e Inês despedem-se da piscina em grande

12:21
As desilusões de Leandro após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa
52:11

As desilusões de Leandro após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa

11:57
Leandro revela quem são os concorrentes que se podem tornar seus amigos fora do «Secret Story»
02:28

Leandro revela quem são os concorrentes que se podem tornar seus amigos fora do «Secret Story»

11:57
Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro
03:06

Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro

11:56
Leandro implacável após expulsão: «O Pedro só de falar incomodava-me (...) falso, mentiroso»

Leandro implacável após expulsão: «O Pedro só de falar incomodava-me (...) falso, mentiroso»

11:51
Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar
01:51

Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar

11:49
Leandro deixa duras críticas a Pedro e Marisa: «Aquela relação não tem nada de saudável»
03:58

Leandro deixa duras críticas a Pedro e Marisa: «Aquela relação não tem nada de saudável»

11:45
Leandro mais desiludido do que nunca com Pedro e Marisa: «Mas eles estão a brincar com quem?»
01:11

Leandro mais desiludido do que nunca com Pedro e Marisa: «Mas eles estão a brincar com quem?»

11:31
«Tu és ingénua em relação ao Pedro»: Liliana alerta Marisa sobre comportamentos do marido
02:21

«Tu és ingénua em relação ao Pedro»: Liliana alerta Marisa sobre comportamentos do marido

11:29
Leandro defende Liliana: «Não julguei. Ela é que tem de mandar na vida dela»
02:29

Leandro defende Liliana: «Não julguei. Ela é que tem de mandar na vida dela»

11:27
Fora do Secret Story, Leandro mostra-se magoado com Pedro e Marisa: «Não me sinto amigo deles»
04:09

Fora do Secret Story, Leandro mostra-se magoado com Pedro e Marisa: «Não me sinto amigo deles»

É assim que vai ser a passagem de ano de Maria Botelho Moniz: Surpreendente

  • Secret Story
  • Há 3h e 3min
É assim que vai ser a passagem de ano de Maria Botelho Moniz: Surpreendente

A apresentadora revelou os planos para o fim de ano.

Maria Botelho Moniz revelou como vai entrar em 2026 e o plano é surpreendentemente tranquilo e sereno. A revelação foi feita em declarações à imprensa, recentemente. 

«Na passagem do ano, vou estar no meu cantinho a ver a final do Secret Story, porque, no dia 1, já tenho mais que fazer: a estreia da minha '1.ª Companhia'», contou Maria Botelho Moniz. 

A apresentadora sublinhou: «Tenho de estar bem descansadinha para dar as boas-vindas aos meus meninos», disse referindo-se aos novos concorrentes que o público irá conhecer logo no dia 1 de janeiro. 

Recorde-se que este é o regresso de Maria Botelho Moniz à apresentação de reality-shows, depois do sucesso estrondoso do Big Brother Verão, que foi para o ar no fim de junho e terminou em meados de setembro. 

Dias difíceis para a família de Maria Botelho Moniz: «Descansa em paz»

Momento irresistível: Maria Botelho Moniz mostra o filho e revela o presente especial deste Natal
Quem mantém Vera e Fábio unidos fora da casa? A resposta pode surpreender

Quem mantém Vera e Fábio unidos fora da casa? A resposta pode surpreender

Há 2 min
Vânia Sá partilha desabafo tocante antes de conhecer a filha. E comove qualquer um

Vânia Sá partilha desabafo tocante antes de conhecer a filha. E comove qualquer um

Há 1h e 14min
Cláudio Ramos enerva-se e levanta a voz por causa de Pedro: «Ele é assim com todas as mulheres»

Cláudio Ramos enerva-se e levanta a voz por causa de Pedro: «Ele é assim com todas as mulheres»

Há 1h e 46min
Bruno Savate não cala revolta após gala explosiva do Secret Story: «Injustiça grande. Custa aceitar»

Bruno Savate não cala revolta após gala explosiva do Secret Story: «Injustiça grande. Custa aceitar»

Há 1h e 56min
Prestes a estrear-se na 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz rende-se às tropas mais fofas (e temíveis) de sempre

Prestes a estrear-se na 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz rende-se às tropas mais fofas (e temíveis) de sempre

Há 2h e 59min
Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente

Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente

Há 3h e 37min
Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente

Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente

Há 3h e 37min
Qual a razão para não se despedir de Marisa? A resposta de Pedro surpreende todos
01:27

Qual a razão para não se despedir de Marisa? A resposta de Pedro surpreende todos

Hoje às 08:54
Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar
01:51

Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar

Hoje às 11:51
Ex-concorrente do Big Brother vive novo drama familiar: «Apanhei o maior susto da minha vida»

Ex-concorrente do Big Brother vive novo drama familiar: «Apanhei o maior susto da minha vida»

11 abr, 17:05
Leandro implacável após expulsão: «O Pedro só de falar incomodava-me (...) falso, mentiroso»

Leandro implacável após expulsão: «O Pedro só de falar incomodava-me (...) falso, mentiroso»

Hoje às 11:56
Quem mantém Vera e Fábio unidos fora da casa? A resposta pode surpreender

Quem mantém Vera e Fábio unidos fora da casa? A resposta pode surpreender

Há 2 min
Vânia Sá partilha desabafo tocante antes de conhecer a filha. E comove qualquer um

Vânia Sá partilha desabafo tocante antes de conhecer a filha. E comove qualquer um

Há 1h e 14min
Cláudio Ramos enerva-se e levanta a voz por causa de Pedro: «Ele é assim com todas as mulheres»

Cláudio Ramos enerva-se e levanta a voz por causa de Pedro: «Ele é assim com todas as mulheres»

Há 1h e 46min
Bruno Savate não cala revolta após gala explosiva do Secret Story: «Injustiça grande. Custa aceitar»

Bruno Savate não cala revolta após gala explosiva do Secret Story: «Injustiça grande. Custa aceitar»

Há 1h e 56min
Prestes a estrear-se na 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz rende-se às tropas mais fofas (e temíveis) de sempre

Prestes a estrear-se na 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz rende-se às tropas mais fofas (e temíveis) de sempre

Há 2h e 59min
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez, 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

26 dez, 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

26 dez, 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

26 dez, 12:33
Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Há 5 min
Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Há 42 min
Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Há 1h e 53min
Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Hoje às 08:12
"Acho que é um encontro": Bárbara Parada cúmplice de companhia única!

"Acho que é um encontro": Bárbara Parada cúmplice de companhia única!

27 dez, 12:31
