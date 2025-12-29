É assim que vai ser a passagem de ano de Maria Botelho Moniz: Surpreendente

Maria Botelho Moniz revelou como vai entrar em 2026 e o plano é surpreendentemente tranquilo e sereno. A revelação foi feita em declarações à imprensa, recentemente.

«Na passagem do ano, vou estar no meu cantinho a ver a final do Secret Story, porque, no dia 1, já tenho mais que fazer: a estreia da minha '1.ª Companhia'», contou Maria Botelho Moniz.

A apresentadora sublinhou: «Tenho de estar bem descansadinha para dar as boas-vindas aos meus meninos», disse referindo-se aos novos concorrentes que o público irá conhecer logo no dia 1 de janeiro.

Recorde-se que este é o regresso de Maria Botelho Moniz à apresentação de reality-shows, depois do sucesso estrondoso do Big Brother Verão, que foi para o ar no fim de junho e terminou em meados de setembro.