Pedro Bianchi Prata mostra lado mais íntimo da família e há um momento que está a derreter os fãs

Pedro Bianchi Prata recorreu às redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias e vídeos que retratam um domingo repleto de momentos em família, ao lado da mulher, Maria Botelho Moniz, e do filho, Vicente.

O dia começou no Offroad Center, onde pai e filho aproveitaram para andar de mota, brincar na oficina e viver novas experiências. Na legenda da publicação, o piloto destacou a importância de aprender através da prática, recordando que "as mãos também se sujam quando se faz aquilo de que se gosta".

Mais tarde, a família seguiu para os estúdios do Big Brother Verão para desejar boa sorte a Maria Botelho Moniz, que se estreou na apresentação da nova edição do reality show da TVI. A viagem foi feita entre conversas, gargalhadas e a música favorita de Vicente, que fez questão de ouvir várias vezes.

Já em casa, a família reuniu-se em frente à televisão para acompanhar a estreia da apresentadora. Foi então que aconteceu um dos momentos mais emocionantes do dia: Vicente não tirava os olhos do ecrã e, entre beijinhos enviados à mãe, repetia com entusiasmo: "Arrasa, mãe!".

A terminar, Pedro Bianchi Prata refletiu sobre a importância destes instantes em família, admitindo que os próximos dois meses serão marcados pela conciliação entre o trabalho, as motas e os momentos vividos em conjunto. "Porque, no fim, o tempo que passamos juntos é sempre o melhor investimento que podemos fazer", escreveu.