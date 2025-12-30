Maria Botelho Moniz assinala o Natal com a família num sítio inesperado

Depois de mostrar imagens do pequeno Vicente com o tão aguardado presente de Natal, a apresentadora da TVI revelou que a quadra foi celebrada a Norte do país, num local muito inesperado: a Serra do Marão. Apesar das baixas temperaturas, a família aproveitou ao máximo a experiência e viveu momentos felizes em plena neve.

A estadia foi curta, mas suficiente para criar memórias inesquecíveis, incluindo a construção de um boneco de neve. Na publicação, surgem Maria Botelho Moniz, Pedro Bianchi Prata e o filho Vicente, de dois anos, num ambiente de grande cumplicidade e alegria.

Veja as imagens.