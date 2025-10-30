Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida

Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um

Depois de uma intensa temporada à frente do “Big Brother Verão”, Maria Botelho Moniz, 41 anos, tem estado mais afastada do ecrã, mas continua muito presente na vida dos fãs — desta vez, através das redes sociais.

A apresentadora da TVI, que conduziu as galas do reality show durante dois meses e meio, até ao passado dia 12 de setembro, tem aproveitado este período de pausa para se dedicar a uma das suas grandes paixões: a cozinha. No Instagram, Maria Botelho Moniz tem partilhado vários vídeos de receitas caseiras, cheias de sabor e simplicidade, que têm conquistado milhares de visualizações e comentários elogiosos.

Veja, em baixo, alguns dos vídeos de receitas partilhados pela apresentadora.

Enquanto mostra o seu lado mais descontraído e familiar nas redes sociais, a apresentadora prepara-se para regressar em força à televisão. Veja, em baixo, um registo carinhoso da apresentadora com o filho Vicente: "A vida ultimamente".

Há cerca de um mês, a TVI confirmou, através de um comunicado enviado à imprensa, que Maria Botelho Moniz será a responsável por apresentar um novo reality show, com estreia marcada para janeiro de 2026.

O desempenho seguro, empático e carismático da apresentadora no “Big Brother Verão” foi amplamente elogiado pela crítica, pelo público e pela própria direção da estação, que destacou o profissionalismo e a energia positiva de Maria Botelho Moniz ao longo do projeto.

Com o novo formato no horizonte, a comunicadora vive uma fase de renovação pessoal e profissional — entre tachos, câmaras e o carinho de um público que a segue de perto.