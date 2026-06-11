Casa de Maria Botelho Moniz tem um «luxo» que não é para todos. Veja as imagens e surpreenda-se

Maria Botelho Moniz partilhou com os seguidores um dos momentos mais simples e especiais do seu dia a dia e mostrou aquele que considera ser um verdadeiro luxo.

A apresentadora recorreu às redes sociais para divulgar um vídeo gravado em casa, onde surge o pequeno Vicente a dirigir-se ao jardim para colher algumas folhas de manjericão que iriam ser utilizadas na preparação do jantar da família.

Além de mostrar o filho em ação, Maria Botelho Moniz aproveitou para destacar a pequena horta que tem em casa, revelando o entusiasmo com o crescimento dos produtos que tem cultivado nos últimos meses.

«Luxo é ir ao jardim apanhar folhas de manjericão para as almôndegas do jantar ficarem perfeitas», começou por escrever na legenda da publicação.

A apresentadora não escondeu ainda o orgulho pelos resultados alcançados na sua horta caseira e acrescentou: «(E as minhas alfaces, repararam?! E o tomateiro que ainda ontem eram meras sementes nas mãos do Vicente e já tem mini tomates?! Estamos muito entusiasmados cá em casa 😂)».

Nas imagens, é possível ver sala e o jardim da casa da apresentadora, onde crescem várias ervas aromáticas e legumes, um espaço que tem servido também para criar momentos de aprendizagem e diversão para Vicente.

A publicação rapidamente conquistou os seguidores, que elogiaram não só o espaço exterior da habitação, mas também a forma como Maria Botelho Moniz envolve o filho em atividades ligadas à natureza e ao cultivo dos próprios alimentos.

Para a apresentadora, o verdadeiro luxo não está nos bens materiais, mas sim na possibilidade de colher diretamente do jardim os ingredientes que chegam à mesa da família, numa rotina simples que tem encantado os fãs.