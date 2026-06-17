A famosa portuguesa que conquistou Maria Botelho Moniz com o seu corte de cabelo: «É tudo»

Maria Botelho Moniz não ficou indiferente ao novo visual de uma conhecida jornalista portuguesa e fez questão de o mostrar aos seus seguidores nas redes sociais.

A apresentadora da TVI partilhou nos seus stories de Instagram uma publicação de Cátia Nobre, jornalista da CNN Portugal, onde esta surge em antena com um renovado corte de cabelo. A mudança de visual parece ter conquistado imediatamente Maria Botelho Moniz, que não poupou nos elogios.

Na imagem partilhada, a comunicadora deixou uma mensagem direta e cheia de entusiasmo dirigida à jornalista: «Este cabelo é tudoooo, estás linda!».

O elogio rapidamente chamou a atenção dos seguidores, destacando a cumplicidade e admiração entre as duas figuras conhecidas do pequeno ecrã. O novo corte de Cátia Nobre, marcado por um estilo moderno e elegante, mereceu assim a aprovação de uma das apresentadoras mais populares da televisão portuguesa.

A jornalista da CNN Portugal republicou a mensagem de Maria Botelho Moniz nos seus stories, mostrando-se agradecida pelo carinho recebido e ainda brincou: «Desafio-te a fazer para o BB Verão», escreveu.

Conhecida pelo seu profissionalismo e presença regular na informação televisiva, Cátia Nobre viu agora o seu novo look tornar-se tema de conversa nas redes sociais, com muitos seguidores a concordarem com Maria Botelho Moniz: o corte de cabelo não passou despercebido e foi um verdadeiro sucesso.